Žádný ruský region už není v bezpečí, připustil Šojgu. Ukrajinci znásobili údery

  12:05aktualizováno  12:05
Tempo rozvoje zbraní nepřátel je takové, že žádný region Ruska se už nemůže cítit v bezpečí, uvedl tajemník ruské bezpečnostní rady obrany Sergej Šojgu. Počet ukrajinských útoků na ruské území se podle něj za loňský rok zečtyřnásobil.

Válka na Ukrajině

Vyjádření bývalého ministra obrany přichází v době pokračujících ukrajinských útoků v hloubi ruského území. Ruskem napadená země vyvinula dálkové drony i střely schopné útočit na cíle vzdálené i stovky kilometrů od Ukrajiny.

„Dynamika rozvoje prostředků ničení, v první řadě bezpilotních systémů, rafinovanost metod jejich použití jsou takové, že ani jeden region Ruska se nemůže cítit v bezpečí,“ uvedl Šojgu s tím, že prvořadými cíli protivníka je vojenská, dopravní a energetická infrastruktura.

Jmenovitě zmínil oblast Uralu, které byla donedávna pro vzdušné údery Ukrajiny nedosažitelná. „Dnes se již nachází v zóně přímého ohrožení,“ řekl.

Počet ukrajinských vzdušných útoků na ruské území se podle Šojgua v loňském roce zvýšil na zhruba 23 000 z 6200 v roce 2024, což je téměř čtyřnásobný nárůst.

Za protivníky Ruska označil Šojgu celkem 56 zemí. Ty se podle něj pokoušejí na území Ruska provádět sabotáže a teroristické útoky. V roce 2025 bylo na území Ruska spácháno 1830 teroristických útoků, což je o 40 procent více než v roce 2024, dodal tajemník bezpečnostní rady.

Ukrajina se od roku 2022 brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí války jsou prakticky každodenní vzdušné útoky, které podnikají obě strany na území nepřítele.

Válka na Ukrajině

