Žádost prezidenta Zemana o Sputnik V? Naše vakcína je pro občany ČR nejlepší, myslí si ruský poslanec

Moskva (od našeho zpravodaje) Očkování Sputnikem V v České republice bude podle ruských médií vzdorem Prahy vůči Evropské unii. Slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o nasazení očkovací látky za určitých podmínek berou v Rusku v politickém kontextu.

Zatímco se v České republice řeší, za jakých okolností je možné využít k očkování ruskou vakcínu Sputnik V, o níž český prezident Miloš Zeman požádal svého protějška Vladimira Putina, v Rusku do pomoci s očkováním vkládají politický podtext.

Ruská prokremelská média popisují přijetí pomoci jako svár uvnitř Evropské unie a přitažlivost domácí očkovací látky proti koronaviru. Podobné titulky se objevily například na webu deníku Izvestija, televizní stanice ruského ministerstva obrany TV Zvezda nebo státního Rádia Majak.

To, zda se ve skutečnosti bude v Česku Sputnikem V očkovat, ruská média příliš nezajímá. V Rusku akcentují Babišovo prohlášení, že by v případě ruské vakcíny stačila certifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nemuselo by se podle nich tak čekat na doporučení Evropské lékové agentury (EMA). To je vnímáno jako odpor euroskeptického Česka vůči Bruselu ve prospěch ruského protikovidového očkování.

„Prokremelská média záměrně vybírají takový pohled, který odpovídá státní politice. Záměry jsou vydávány za jistou věc, souvislosti či jiná fakta se zamlčují. Motiv zpráv o dodávkách Sputniku V do Česka je zřejmý: ruské společnosti je sděleno, že na pozadí zhoršení vztahů mezi Moskvou a EU dochází k vnitřnímu rozkolu Unie a její vnitřní pravidla jde lehce porušit,“ řekla pro Lidovky.cz Světlana Raspopovová, ruská mediální expertka a komentátorka měsíčníku Žurnalist.

Expertka uvádí, že prakticky všechna velká ruská média propagují ruskou vakcínu a přímo či nepřímo dokazují slabé stránky západních vakcín. Jak dodává, pro státní propagandu je Sputnik V symbolem ke stmelení národa.

„Prokremelskými médii je vakcína podávána jako velký úspěch, shodný s připojením Krymu v roce 2014. Ve stylu ‚Zase jsme to dokázali!‘. Liberální média mají ke Sputniku V opatrnější přístup, ale podporují ho. Vakcína podle nich není na škodu,“ vysvětluje Raspopovová.

„Čím více zemí, tím lépe“

O registraci EMA pro ruskou vakcínu Sputnik V přitom Moskva stále nezažádala. Soustředí se na schvalování látky prostřednictvím národních regulačních úřadů, jak tomu došlo například v Maďarsku či Srbsku. Ruský fond přímých investic, který stojí za výrobou a prosazováním ruské vakcíny na zahraničních trzích, se chlubí, že Sputnik V zaregistrovalo již 38 států světa.

„Čím více zemí bude očkovat Sputnikem V a na základě vlastních zkušeností vakcínu budou kladně hodnotit, tím lépe pro nás i pro naší vakcínu,“ řekl pro Lidovky.cz poslanec Liberálně-demokratické strany Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského a první místopředseda výboru pro obranu Státní dumy Alexandr Šerin.

Ruský politik se domnívá, že vedení České republiky se správně rozhodlo, když požádalo Moskvu o dodávku Sputniku V. „Nepochybuji o profesionalitě českého prezidenta Miloše Zemana a jeho kancléře (Vratislava Mynáře - pozn. redakce). Z mého pohledu nešlo o politické rozhodnutí, ale dobře promyšlený krok. Vakcína je optimální a nejlepší pro občany České republiky. Proto prezident ČR požádal Rusko o dodávku Sputniku V,“ podotýká poslanec.

Rusové jsou vůči vakcíně skeptičtí

Šerin si je vědom, že dodávka vakcíny Sputnik V do Česka se bude politizovat. Domnívá se však, že překážky nebudou klást české úřady. „Čím více je země závislá na Západě, tím více se bude očkování Sputnikem V politizovat. Myslím si ale, že je Česko samostatná země a podobných provokací se vyvaruje,“ říká poslanec.

Sputnik V má v Rusku dobrou reklamu, mnohem hůř ale probíhá samotné očkování. Loni v prosinci jej prezident Putin v zemi odstartoval. Po třech měsících ruské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že počet naočkovaných se v zemi pohybuje okolo 4 milionů osob.

Nejvíce úspěšných vakcinací hlásí Sachalinská oblast (5,3 % obyvatel), Čukotka (5,1 %) a také Moskva (4,7 %). Problém nespočívá v nedostatku vakcíny, ale ve skepsi ruské společnosti. Podle čerstvého průzkumu ruské nezávislé sociologické agentury Levada Centr se k očkování staví kladně jen třetina respondentů, 62 procent vakcinaci Sputnikem V odmítá.

Za odmítavým přístupem ke Sputniku V u Rusů může být i rozvolněná atmosféra v zemi. Drtivá většina koronavirových opatření byla v Rusku zrušena, platí pouze nošení roušek a rukavic ve veřejné dopravě a obchodech.

Tvrdý lockdown se zákazem vycházení a speciálními propustkami Moskva zažila loni na jaře, trval od konce března do června. Podle oficiálních statistik nyní denní přírůstek nakažených koronavirem v Rusku klesl a pohybuje se okolo 12 tisíc případů.