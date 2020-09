Maskovaní lidé zadrželi posledního aktivního člena vedení rady běloruské opozice

Minsk Maskovaní lidé ve středu ráno v Minsku odvedli jednoho z posledních dvou členů vedení koordinační rady běloruské opozice, kteří jsou ještě v zemi na svobodě, Maksima Znaka. Informoval o tom zpravodajský server Tut.by.

Podle sdělení mluvčího opozice měl Znak ráno poskytnout rozhovor, ale neukázal se. Po zavolání do telefonu jen řekl „vypadá to, že k nám někdo přišel“, zavěsil a napsal slovo „masky“. Svědci posléze potvrdili, že Znaka odvedli maskovaní lidé.

Maxim Znak a nositelka Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová jsou poslední dva členové prezidia koordinační rady, kteří ještě zůstali na svobodě a jsou v Bělorusku. Podle Znaka se 72letá Alexijevičová vzhledem ke svému věku do činnosti předsednictva aktivně nezapojuje.

Tři členové prezidia rady - Maryja Kalesnikavová, Anton Radňankou a Ivan Kraucou - podobným způsobem byli zadrženi maskovanými osobami v pondělí. Trojice pak byla v noci na úterý přivezena k ukrajinské hranici a nucena k odjezdu ze země. Kalesnikavová to odmítala.

Jak následně v Kyjevě vylíčil Radňankou, Kalesnikavová byla násilím posazena do auta, kterým měli všichni tři přejet hranici na ukrajinské území. Roztrhala ale pas, z vozu vylezla oknem a vyrazila zpět do Běloruska. „Neznámí mladí lidé“ ji pak zadrželi, zatímco Radňankou a Kraucou před stejným osudem ujeli do sousední země.