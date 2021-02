‚Armáda chce uvrhnout zemi zpět do diktatury, protestujte.‘ Barmská vůdkyně v prohlášení reagovala na převrat

Neipyijto/Dháka Zadržená barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij vyzvala v prohlášení, které zveřejnila její strana Národní liga pro demokracii (NLD), že by lidé neměli přijmout vojenský převrat a měli by proti němu protestovat. Informovala o tom agentura Reuters. K protestu proti převratu se připojili také představitelé rohingských uprchlíků v sousední Bangladéši.

NLD zveřejnila prohlášení na své oficiální stránce na facebooku a uvedla, že tento apel Su Ťij napsala ještě před pondělním vojenským převratem. Spekulace o chystajícím se puči v Barmě kolovaly již několik týdnů, ale armáda je popírala.

V Barmě se uskutečnil převrat. Armáda převzala moc, zadržela vládnoucí nobelistku Su Ťij i prezidenta Armáda Su Ťij zadržela společně s řadou dalších barmských činitelů a představitelů během časných ranních zátahů na klíčové členy NLD a veřejné aktivisty. Od té doby se Su Ťij na veřejnosti neobjevila. „Kroky provedené armádou jsou činy s cílem uvrhnout zemi zpět do diktatury,“ uvádí se v prohlášení, pod nímž je jméno Su Ťij, ale nikoli její podpis. „Vyzývám obyvatele, aby to nepřijali, aby reagovali a bezvýhradně protestovali proti převratu provedenému armádou.“ Prohlášení vydal předseda strany Win Chtein, který v rukou psané poznámce pod ním uvádí, že je autentické a odráží přání Su Ťij. „Na vlastní život přísahám, že tato prosba adresovaná lidu je skutečným prohlášením Do Aun Schan Su Ťij,“ apsal Win Chtein, s nímž se agentuře Reuters nepodařilo spojit.

Svržení demokraticky zvolené vlády odsoudili také rohingští uprchlíci v Bangladéši, kam se příslušníci této převážně muslimské menšiny uchýlili kvůli násilí ve svém domovském Arakanském státě, jenž je součástí Barmy. „My, rohingská komunita, ostře odsuzujeme ohavný pokus zabít demokracii,“ řekl agentuře Reuters v telefonickém rozhovoru vůdce Rohingů Dil Muhammad. „Vyzýváme mezinárodní komunitu, aby se do věci vložila a obnovila demokracii za jakoukoli cenu,“ dodal.