Záhada ‚ztracené‘ princezny Latífy. OSN si vynutila její fotografie, ty se objevily na Instagramu

Několik let se zdržujete na neznámém místě – podle všeho proti své vůli –, pak se náhle objevíte na velmi frekventovaném místě s přáteli, veřejně z tohoto setkání vystavíte tři fotografie, a zase zmizíte neznámo kam. Přesně tohle měla udělat v posledních dnech princezna Latífa Maktúmová, dcera premiéra Spojených arabských emirátů (SAE) a dubajského emíra Muhammada Maktúma.

Zatím poslední dějství příběhu připomínajícího špatnou detektivku obstaraly na přelomu minulého a tohoto týdne tři fotografie vystavené na Instagramu. Je na nich Latífa se dvěma dalšími ženami u stolu v obchodním centru v Dubaji. Jedna z fotografií je opatřena popiskem „Prima večer s přáteli“ a na pozadí je vidět reklama na film, který se v SAE začal promítat teprve v polovině května. To naznačuje, že snímky by mohly být současné.

Na poslední fotografii Latífa sedí v kavárně, s nepřítomným výrazem zírá do kamery a vedle ní je žena, kterou osoby obeznámené s případem označily jako „jasnovidkyni“. Všechny ženy, které se na fotografiích objevují, jsou reálné osoby a nejméně jedna je známá i jménem.

Životní příběh dnes pětatřicetileté Latífy nabral dramatický směr v únoru 2018, kdy se princezna napodruhé pokusila utéci z SAE. Její cesta za pomoci řady kompliců vedla přes Omán na připravenou jachtu na vodách Indického oceánu. Po několika dnech – ve chvíli, kdy plavidlo bylo nedaleko břehů západní Indie, stále však ještě v mezinárodních vodách – ovšem zasáhla komanda speciálních sil indické a emirátské armády.

Na akci, jako vystřižené z béčkových filmů, spolupracovaly tajné služby SAE a Indie a byla do ní zapojena vojenská plavidla i letouny obou zemí. Ozbrojenci mj. s pomocí zábleskových granátů vnikli na jachtu, posádku zadrželi a a Latífa byla poté letecky dopravena zpět do Emirátů.

Od té doby se princezna zdržuje na neznámém místě a podle sporých informací od emirátské vládnoucí rodiny „je v dobré péči“. Skutečnost ale může být docela jiná, jak naznačuje videozáznam zveřejněný BBC letos v únoru: princezna na něm hovoří o „nedobrovolném pobytu ve vile se zatemněnými okny a střežené policií“. Okolnosti vzniku záznamu i způsob, jak se jej mělo podařit propašovat ven, zůstávají ovšem nejasné.

Podle Davida Haigha, spoluzakladatele mediální kampaně „Osvoboďte Latífu“ zveřejnění posledních fotografií „znamená další pozitivní signál v celé věci“. Jaký přesně vzkaz mají fotografie vyslat však zůstává nejasné – jisté je jen to, že v zákulisí případu nastává nějaký posun. Ten může být částečně způsoben tlakem ze strany OSN, která se v posledních měsících o princeznin osud začala intenzivněji zajímat a v dubnu požádala SAE o důkaz, že princezna je naživu.

Latífin případ vzbuzuje velkou pozornost zejména ve Spojeném království, kde se kauza pravidelně objevuje v nejčtenějších médiích. Britské ostrovy se totiž v minulosti již dvakrát staly dějištěm jiných kontroverzních příběhů z okruhu rodiny Maktúmů. Latífinu starší sestru Šamsu v roce 2000 nechal její otec unést z Cambridge poté, co se dotyčná během dovolené v Británii oddělila od své rodiny s úmyslem zůstat natrvalo v Londýně. A Muhammadova bývalá žena Hája v roce 2019 do Spojeného království z Emirátů uprchla a požádala odtamtud o rozvod.

Evidentně podivné poměry v dubajské vládnoucí rodině však zatím tvrdě kritizují pouze mezinárodní organizace jako je Amnesty International či Human Rights Watch. Naproti tomu britská vláda zůstává pozoruhodně krotká. Nejsilnější prohlášení premiéra Borise Johnsona po zveřejnění únorového videa znělo „O případ se zajímáme a budeme čekat na další vývoj“. A britský ministr zahraničí Dominic Raab sdělil, že vláda nemá v úmyslu Latífin případ s emirátskými vládci řešit.

SAE tak oficiálně zůstávají „významným spojencem“ Spojeného království, obě země udržují čilé obchodní styky od výměny běžného zboží po memorandum o jaderné spolupráci, u Perského zálivu spokojeně žije asi 100 000 Britů. Pro britskou vládu zůstává osud Latífy – alespoň prozatím – jen zasutým morálním dilematem.

