Dva úředníky Bílého domu postihla v závěru loňského roku, tedy ještě za vlády Donalda Trumpa, na půdě sídla amerických prezidentů záhadná choroba. Postižené osoby trpěly fyzickými i psychickými příznaky a zatím se neví, co je způsobilo. Administrativa současného prezidenta Joea Bidena po nátlaku zákonodárců a samotných obětí v úterý oznámila, že po příčinách nezvyklého jevu začne intenzivněji pátrat.

Do případu se přitom podle listu The Guardian vložil již dříve ředitel CIA Bill Burns, který podle několika zdrojů pořádá pravidelné pracovní schůzky, jež jsou zaměřeny právě na tento problém.

Záhadná zdravotní indispozice se objevila v závěru loňského roku u dvou zaměstnanců Bílého domu. Jeden případ byl zaznamenán v listopadu, den po prezidentských volbách, a druhý o několik týdnů později. Oba úředníci, které nemoc postihla, vykazovali řadu příznaků, například bolest hlavy nebo nespavost. Prvního z nich nemoc po týdnu přešla, další však musel vyhledat lékařskou pomoc.

Vyšetřování, které podle CNN neprobíhalo na plné obrátky, vyvolalo frustraci mezi americkými zákonodárci. Ti si stěžovali na to, že zpravodajci neposkytli Kongresu dostatečné množství informací a řádně se nestarali o oběti.

„Jsem zděšená, že mnoho osob, které byly zraněny při plnění svých povinností, muselo bojovat, aby získaly adekvátní lékařskou péči a aby jejich zranění byla uznána,“ uvedla pro CNN senátorka z Maine Susan Collinsová. Na základě nátlaku se tak tajné služby vložily do řešení kauzy intenzivněji.

Tyto případy však údajně nejsou jedinými, které byly na půdě Bílého domu zaregistrovány. Zprvu se nahlášené problémy nebraly příliš, proto vycházejí na světlo postupně. Podle nedávného prohlášení Zpravodajského výboru Senátu USA se podobné případy objevují po celém světě ve stále větší míře, a to už několik let. Jejich oběti nahlásily stejně jako ty z Bílého domu nejen bolesti hlavy, ale také náhlé závratě nebo tlak do hlavy.



Vědci, inženýři a lékaři, kteří se záležitostí začali zabývat, se nemohou shodnout na jednotné příčině, která by náhlou indispozici způsobovala. A porovnávají jednotlivé případy i s takzvaným „havanským syndromem“.

Tak je označována nemoc, která postihla desítky amerických a kanadských diplomatů na Kubě v letech 2016 až 2018. Nemocní měli podle zpráv CNBC závratě, trpěli zvoněním v uších, bolestmi, měli rozmazané vidění i problémy s pamětí a koncentrací. Symptomy tehdy připsalo americké ministerstvo zahraničí „sonickému útoku“ ze strany Kuby. Dodnes však nebylo prokazatelně zjištěno, co za nemocí stálo.

V případě Bílého domu jsou jednou z variant rovněž možné mikrovlnné „útoky“ na nervový systém obětí. Pracuje se i s verzí, že by nemoc mohl způsoboval určitý druh zbraně s řízenou energií. Jejím záměrem však mělo být získávání a shromažďování informací z mobilních telefonů obětí, které jako vedlejší účinek způsobilo zdravotní problémy. Předmětem debaty je i technologie, jež by tyto následky mohla vykazovat. Jednou z mála zemí, která se věnuje výzkumu v oblasti přístrojů, jež by mohly podobné příznaky vyvolat, je přitom Rusko. Důkazů proti Rusům je však jen málo a jsou hodně nepřímé.