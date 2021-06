Záhadná nemoc v Kanadě připomíná ‚havanský syndrom.‘ Vědci si nad vysvětlením lámou hlavu

Ottawa/Praha Děsivé halucinace, výpadky paměti, nespavost a zhoršená motorika. I to jsou symptomy záhadné neurologické nemoci, která se během posledních šesti let rozšířila v kanadské provincii Nový Brunšvik. Lékaři zaznamenali již desítky nemocných, šest lidí s příznaky zemřelo. Lékařskou záhadu se snaží rozlousknout tým expertů z celé Kanady, zatím ale bez úspěchu.

Jak uvádí deník The New York Times (NYT), obyvatelé Nového Brunšviku se o existenci nákazy dozvěděli teprve nedávno. V březnu totiž na veřejnost unikla interní zpráva šéfa místního zdravotního úřadu o souboru zvláštních syndromů, které postihují některé obyvatele provincie. Za posledních šest let se jich nakazilo již 48, věk pacientů se pohybuje mezi 18 a 84 roky. Zajímavé je, že naprostá většina z nich pochází ze dvou oblastí na západě Brunšviku - jednou z nich je město Moncton s asi 85 tisíci obyvatel, druhou pak Akadský poloostrov na severovýchodě provincie.



„Lidé jsou znepokojení,“ řekla pro NYT Yvon Godinová, starostka jedné z vesnic na poloostrově. „Říkají si, je to z životního prostředí? Je to genetické? Je to z ryb, nebo ze srnčího masa? Všichni chtějí odpověď,“ líčí. Tu vědci zatím nemohou nabídnout; příznivci konspiračních teorií pak obviňují mobilní sítě, frakování nebo vakcíny proti covidu.

Onemocnění částečně připomíná tzv. havanský syndrom, jímž onemocněli američtí diplomaté na Kubě. Ti si stěžovali na bolesti hlavy, halucinace, poruchy spánku a vyšetření u některých z nich odhalilo poškození mozku. Záhadné příznaky se nikdy nepodařilo jasně vysvětlit, byť existují různé teorie: od sonického útoku přes biologické zbraně a pesticidy až k masové hysterii.

Rakovina by byla lepší

Jednou z nejmladších pacientek je Gabrielle Cormierová. Dvacetiletá dívka dříve zářila na soutěžích v krasobruslení a s výbornými školními výsledky nastoupila na medicínu. Pak se u ní ale začala projevovat nevysvětlitelná únava, poruchy vidění a zhoršení pohybu. Gabrielle začala vrážet do věcí okolo sebe a čtení pro ní bylo čím dál těžší.

Lékaři zpočátku dívce chybně diagnostikovali mononukleózu, od několika expertů jí bylo řečeno, že je zcela zdravá. Příznaky se ale zhoršovaly - Gabrielle začala trpět výpadky paměti, nepříjemnými halucinacemi a nekontrolovatelnými pohyby. Kvůli nemoci nakonec univerzity zanechala a dnes chodí o holi. „Začínalo nejlepší období mého života, a pak najednou zmizelo. Nevím, jestli umřu, nebo budu do smrti žít s těmihle symptomy,“ citují dívku NYT.

Neurolog Alier Marrero deníku popsal, že podobné příznaky měl i zcela první pacient, který k němu přišel v roce 2015. Stěžoval na bolesti svalů, problémy se zrakem, depresi a postupující demenci. Každým rokem pak přibývalo lidí s podobnými potížemi. Marrero je podrobil důkladnému vyšetření - krevní testy, odběry z míchy a magnetická rezonance odhalily mozkovou atrofii (tedy zmenšení objemu mozku), ale diagnóza stále chyběla.

Neurolog zpočátku podezíral Creutzfeldt-Jakobovu chorobu. Jde o smrtelné onemocnění mozku, způsobené infekčními bílkovinami - priony. Testy na tuto chorobu byly ovšem u kanadských pacientů negativní.

Podle Marrera je tak možné, že se jedná o zcela novou neurologickou nemoc. Jak ale v článku upozorňuje profesor neurologie z Californské univerzity Michael D. Geschwind, pacienti možná trpí určitou kombinací existujících neurodegenerativních poruch, které jsou si navzájem podobné.

Kanadské úřady vytvořily v březnu expertní tým, který má původ příznaků odhalit. Kromě neurologů v něm jsou také epidemiologové, veterináři a ekologové. Tým zatím pracuje s několika teoriemi.

Jednou z nich je například toxin Beta-methylamino-L-alanin, který produkují některé druhy sinic, dalším pak třeba kyselina domoová, která se vyskytuje v tělech některých mořských korýšů a způsobuje vážné poškození nervového systému. Zcela vyloučené nejsou ani již zmíněné priony (které způsobují celou řadu onemocnění, včetně obávané nemoci šílených krav), či určité bakterie, plísně nebo viry.

NYT uvádí, že rodiny některých pacientů rozzlobilo, že se o rozšířeném výskytu nemoci dozvěděly ze strany úřadů až tak pozdě. „Proč zveřejnění trvalo tak dlouho?“ postěžoval si Steven Ellis, jehož dříve zdravý otec je kvůli nemoci v pečovatelském domě a trpí halucinacemi. Podobných případů jsou přitom desítky, kvůli pandemii koronaviru se jim ale nedostávalo příliš mnoho pozornosti. „Kdyby měl otec rakovinu, bylo by to hrozné, ale aspoň bychom měli prognózu. Takhle sledujeme, jak pomalu umírá a nikdo nám není schopný říct proč,“ řekl muž.