Čeští vojáci v zahraničních misích oslaví Vánoce řízky, salátem i půlnoční mší

Na Sinajském poloostrově v Egyptě je nasazena letecká jednotka se strojem CASA. Poslední let zajistila v pátek, na Štědrý den se tak vojáci mohou sejít u vánočního stromečku a společné večeře. Z vlastních prostředků si připravili „vánoční menu“ v podobě vepřového řízku s bramborovým salátem. Následovat bude rozdání dárků a telefonáty rodinám do České republiky. V neděli na Boží hod vánoční už opět vojáky čekají operační lety.

V Pobaltí čeští vojáci slouží v Litvě a v Lotyšsku. Na litevské základně v Rukle sváteční atmosféru navodily vánoční trhy, které začaly minulou sobotu. Účastníci spojenecké mise si na nich mohli zakoupit sladké i slané pochoutky, pro zahřátí byly připraveny nealkoholický punč a svařené víno. Češi si také v ubytovně ozdobili několik stromečků a nainstalovali světelnou výzdobu.

Pro všechny české vojáky si připravil vánoční poselství přímo náčelník Generálního štábu Armády Karel Řehka. „Máme za sebou extrémně náročný rok a já vám chci vojáci poděkovat za obrovský kus práce, kterou jste odvedli. Děkuju také vašim blízkým, protože bez nich by to nešlo. Příští rok určitě nebude jednodušší, ale jako jeden tým to zvládneme,“ vzkázal jim i rodinám vojáků ve videu na sociálních sítích.

Armáda ČR @ArmadaCR Byl to náročný rok, ale ukázali jste, že je na vás spolehnutí. Díky za skvělou práci https://t.co/F8OP1G9t0C oblíbit odpovědět

Mezinárodní kontingent v Rukle je pod německým velením. České vojáky proto dnes čeká tradiční německá večeře, tedy bramborový salát a klobása bratwurst. Po ní se strakoničtí protiletadlovci vydají na bohoslužbu a společné setkání v kapli. Čeká je také pozornost od kolegů z domovského strakonického útvaru, kteří pro ně napekli vánoční perníčky.

V Lotyšsku si Štědrý den vojáci připravili již v pátek. Měli ozdobený stromeček a připravili „štědrovečerní“ tabuli, podával se bramborový salát, kapr, vepřové či kuřecí řízky a hrachová polévka. Nechybělo ani vánoční cukroví.

Nejvíce českých vojáků v současné době slouží v misi NATO na Slovensku, česká armáda kontingentu velí. Štědrý den budou vojáci slavit vánočními písněmi, štědrovečerní večeří i rozdáváním dárků. Podle velitele kontingentu plukovníka Karla Navrátila je cílem vojákům alespoň částečně nahradit atmosféru Vánoc a domova. Program je proto naplánován v uvolněném duchu, aby ho každý mohl ve vojenském prostoru Lešť prožít podle vlastního uvážení.

Příslušníci mise společnými silami ozdobili stromeček a při předvánočních večeřích mohli poslouchat koledy v jazyce národů, které jsou do mise zapojeny. Jejich zpívání za doprovodu kytary je naplánováno i na dnešní večer. Večeře bude složená z české a slovenské klasiky, ale tradiční jídlo bude připraveno i pro americké, německé a slovinské vojáky, uvedl náčelník logistické podpory mezinárodního uskupení. Vojáci se mohou zúčastnit i půlnoční mše v nedalekém kostele ve městě Veľký Krtíš.