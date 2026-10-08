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Bývalý žák ve škole u Varšavy zaútočil ostrým předmětem, jeden člověk zemřel

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  11:12aktualizováno  11:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: - / DPphoto / ProfimediaProfimedia.cz

Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...
Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...
Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...
Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska ve středu jeden z žáků...
7 fotografií
Na základní škole nedaleko Wyszkowa severovýchodně od Varšavy bývalý žák napadl ostrým předmětem tři lidi – jeden z nich zemřel a dva jsou zranění, oznámila policie. Policejní mluvčí Ilona Puścianová řekla, že zaútočil 15letý bývalý žák a napadenými jsou zřejmě školnice, jedna z učitelek a ředitel. Policie v Mazovském vojvodství, kde se útok stal, později oznámila, že i přes snahy o oživení zemřela 37letá zaměstnankyně školy.

Policie útočníka dopadla a motivy jeho jednání zatím nejsou známé. Případem se bude zabývat oddělení soudu, které má na starosti kriminalitu nezletilých.

Útok se stal den poté, co ve městě Ostrolenka, které je od Wyszkowa vzdálené jen několik desítek kilometrů, 19letý student střední odborné školy zranil devět lidí a také sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla.

Mazovská policie také informovala, že díky správné reakci žáků a učitelů a díky rychlému zásahu policistů se ve středu ve městě Sierpc podařilo zastavit 17letého mladíka, který oznámil, že „ve škole provede něco špatného“.

Policisté chlapce zadrželi a zajistili dva nože, které mu patřily. V jeho telefonu zjistili, že vyhledával informace o středečním útoku. Město Sierpc leží na severozápadě Mazovského vojvodství.

Wyszkow

Wyszkow

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