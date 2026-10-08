Policie útočníka dopadla a motivy jeho jednání zatím nejsou známé. Případem se bude zabývat oddělení soudu, které má na starosti kriminalitu nezletilých.
Útok se stal den poté, co ve městě Ostrolenka, které je od Wyszkowa vzdálené jen několik desítek kilometrů, 19letý student střední odborné školy zranil devět lidí a také sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla.
Mazovská policie také informovala, že díky správné reakci žáků a učitelů a díky rychlému zásahu policistů se ve středu ve městě Sierpc podařilo zastavit 17letého mladíka, který oznámil, že „ve škole provede něco špatného“.
Policisté chlapce zadrželi a zajistili dva nože, které mu patřily. V jeho telefonu zjistili, že vyhledával informace o středečním útoku. Město Sierpc leží na severozápadě Mazovského vojvodství.