Když přijdou Rusové až sem, vezmeme zbraně, vylezeme do hor a počkáme si na ně, říká ‚šéf‘ Zakarpatí

Rozhovor

Šest let už je předsedou Zakarpatské oblastní rady, která vede region s 1,3 miliony obyvatel na západě Ukrajiny. V posledních dnech je v Zakarpatské oblasti ale lidí daleko více. „Míří sem Ukrajinci z východu země, od čtvrtka sem přišlo na sto tisíc lidí. Je to organizačně a logisticky hodně náročné, protože lidé musí zůstat relativně v klidu, nejhorší, co by se mohlo stát, je to, že by prolomili hranice a vpadli by do sousedních zemí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz pětačtyřicetiletý Volodymyr Čubirko.