Zákaz na několik týdnů. Letadla Boeing 737 MAX 8 a 9 nesmí do vzduchu

Washington/Addis Abeba/Paříž Letadla Boeing 737 MAX 8 a 9 nebudou smět do vzduchu ještě nejméně týdny. Uvedli to ve čtvrtek američtí zákonodárci po schůzce s představiteli Federálního úřadu pro letectví (FAA). Zákaz létání bude platit do doby, než technici vyzkouší aktualizovaný software a nahrají ho do všech letadel. Americký prezident Donald Trump uvedl, že doufá, že ponechání letadel na zemi bude trvat co nejkratší dobu, informovala agentura Reuters.

Americký výrobce Boeing doporučil odstavit letadla 737 MAX po celém světě v důsledku nedělní havárie letounu etiopských aerolinií, která podle vyšetřovatelů nesla podobné rysy jako pád stejného typu letounu v Indonésii před bezmála půlrokem.

Zástupci Ethiopian Airlines ve čtvrtek v Paříži předali francouzskému úřadu pro bezpečnost civilního letectví (BEA) takzvané černé skříňky z letadla, které v neděli havarovalo u Addis Abeby. Schránka je podle Reuters poškozená, ale datový čip v ní je údajně neporušený. Zjistit příčiny neštěstí může trvat měsíce, upozornila agentura AP.

V etiopské metropoli ve čtvrtek dvě stovky příbuzných obětí rozhořčeně odešly ze schůzky se zástupci aerolinek, protože se nedočkaly požadovaných odpovědí. Další rodinní příslušníci se autobusem vydali na místo neštěstí, které leží zhruba 60 kilometrů od hlavního města. Nedělní nehodu Boeing 737 MAX 8 etiopských aerolinek nepřežilo všech 157 lidí, kteří byli na palubě.



Podle mezinárodních pravidel povede vyšetřování Etiopie, zatímco francouzská BEA analýze podrobí skříňky s technickými údaji a s hlasovým záznamem z kabiny. Z pozice zástupce země, kde se boeingy vyrábí, bude mít vliv na vyšetřování i americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB). Vyšetřování se zúčastní i dva zástupci Indonésie, kde před necelým půlrokem havaroval stejný model boeingu. Tehdy zemřelo 189 lidí.

Společnost Boeing po nedělní nehodě doporučila pozastavit provoz všech letadel Boeing MAX. Pro tento krok se po několika dnech vyslovil i FAA, který uvedl, že nové důkazy a satelitní záznamy ukazují, že etiopský i indonéský boeing se před havárií pohybovaly podobně.

Žádné informace nám nedali, stěžují si pozůstalí

Ethiopian Airlines svolaly na čtvrtek schůzku s pozůstalými po obětech leteckého neštěstí. Dvě stovky z nich ale ze setkání v Addis Abebě rozhořčeně odešly. „Jsem opravdu naštvaný,“ řekl agentuře Reuters Jemenec Abdal Madžíd Šaríf, který při nedělním neštěstí přišel o švagra. „Svolali nás s příslibem informací o tělech a příčinách havárie, ale žádné informace nám nedali,“ dodal.

„Chtěli jsme se dozvědět něco o identifikaci (obětí) pomocí DNA, ale neřekli nám nic. Jen nám kondolovali,“ uvedl Keňan, kterému v neděli zemřela sestra.

Další příbuzní se podobně jako ve středu vydali autobusy na místo tragédie. „Viděli jsme, kde zemřel, a dotkli se tam země,“ řekl Sultán Mutajrí, který přicestoval na místo bratrovy smrti z Rijádu.

Po prudkém nárazu a následném požáru byly nalezeny jen roztroušené a zuhelnatělé pozůstatky a identifikace obětí může zabrat týdny až měsíce, napsala agentura Reuters. Etiopská pravoslavná církev a islám, dvě nejrozšířenější náboženství zemi, přitom nařizují pohřbít mrtvé co nejdříve.

Společnost Ethiopian Airlines chtěla původně černé skříňky nechat analyzovat v Německu, ale Spolkový úřad pro vyšetřování leteckých nehod (BFU) je odmítl přijmout s tím, že nemá pro práci se záznamníky z tohoto typu letadla potřebné vybavení.