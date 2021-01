Zákaz vstupu ze zemí s výskytem mutací covidu? Německo zvažuje i tuto variantu, rozhodnutí by mělo padnout v pátek

Berlín Německo zvažuje zakázat vstup do země cizincům z oblastí s nakažlivějšími variantami koronaviru, rozhodnutí by mohlo padnout již v pátek. S odvoláním na své zdroje o tom informoval magazín Der Spiegel. Za oblasti s výskytem koronavirových mutací zatím Německo považuje Británii, Irsko, Jihoafrickou republiku, Brazílii a Portugalsko, brzy by takto ale Berlín mohl označit i Dánsko s Nizozemskem.

Německo zvažuje drastickou uzávěru od okolí, v plánu je i omezení letecké dopravy téměř na nulu. Bojí se mutací Návrh nyní připomínkují příslušná ministerstva, mezi které patří resorty zdravotnictví, zahraničí a vnitra. Návrh počítá s výjimkami pro pendlery, diplomaty a nákladní dopravu. Vedle kontrol na letištích a na železnici by spolková policie měla v pomezí více sledovat dopravu na silnicích, nadále ale jen namátkově.

Der Spiegel uvedl, že o návrhu zatím nepanuje shoda. Jasné také není, jak by měly být oblasti s výskytem mutací definovány. Návrh definice se proto očekává od Institutu Roberta Kocha, který spravuje německý seznam epidemicky rizikových oblastí. Německý ministr vnitra Horst Seehofer již v úterý deníku Bild řekl, že spolková vláda debatuje o omezení počtu příletů do země téměř na nulu s cílem zabránit šíření nakažlivějších variant koronaviru. Jako o dalším možném opatření vláda podle něj uvažuje o uzavření hranic vůči regionům, kde jsou zmutované kmeny koronaviru více rozšířené.

Německo nedávno zavedlo novou kategorii hodnocení, která vedle rizikové hovoří o vysoce rizikové oblasti. Vysoce rizikové oblasti se pak dělí na regiony s výskytem zmutovaného koronaviru a na regiony s vysokou incidencí, tedy počtem nových případů na 100 000 obyvatel za sedmidenní období. Mezi vysoce rizikovou oblast řadí Německo od neděle i Českou republiku, a to kvůli incidenci.