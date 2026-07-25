Benzin se nebude z Ruska vyvážet až do konce roku, oznámil vicepremiér

Zákaz vývozu nafty bude podle Novaka zrušen „v závislosti na oživení trhu“. Novinářům také řekl, že situace s pohonnými hmotami se postupně stabilizuje, ale v některých regionech, hlavně na Sibiři, zůstává poměrně těžká.
Pokud to bude nutné, může Rusku prodat nadbytečné ropné produkty Kazachstán, dodal Novak, jenž má hlavní slovo v ruské energetice.
Kazachstán tento měsíc začal vyvážet do Ruska benzin. Nejmenovaný zdroj z branže agentuře Reuters řekl, že šlo o tisíc tun a že benzin směřoval do jedné z oblastí ve středním Rusku.
Množství benzinu vyvážené z Ruska není na rozdíl od nafty nijak velké a samotný zákaz jeho exportu nemůže kompenzovat problémy způsobené ukrajinskými útoky, uvedli už dříve podle ruské služby BBC odborníci z branže.
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13. července 2026