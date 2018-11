Zakázaná láska. Bývalá agentka FBI poskytovala tajné informace muži podezřelému z terorismu

Houston/Praha Agentka americké Námořní kriminální vyšetřovací služby čelí obvinění z maření vyšetřování FBI. Svému milenci, Nadalovi Diyovi, syrskému podnikateli vyšetřovanému v souvislosti s terorismem, prozrazovala přísně tajné informace.

Pětačtyřicetiletá agentka Leatrice Malika de Bruhl-Danielsová pracovala pro FBI, z Federálního úřadu pro vyšetřování poté přešla jako zvláštní agentka k NCIS, službě vyšetřující zločiny v rámci námořnictva Spojených států.

Nyní je De Bruhl-Danielsová obviněna z federálního zločinu maření vyšetřování v případu syrského podnikatele Nadala Diya.

Podle Houston Chronice se dvojice seznámila ve Spojených arabských emirátech, kam federální agetka odjela v roce 2015. V Dubaji působila na americkém konzulátu jako kontakt pro vyšetřování kriminality v prosperujícím komerčním přístavu Jebel Ali. O rok později se zde setkala s podnikatelem Nadalem Diyou, který usiloval o obnovení amerického víza.

Využila svých kontaktů a pokusila se zjistit, co brání muži k vyřízení všech administrativních úkonů. Zjistila, že FBI muže vyšetřovala v souvislosti s nelegálním dovozem ropných zařízení ze Spojených států do Iránu. Znovu se mu pokusila pomoci v roce 2017, kdy byl středem vyšetřování nejen on, ale i celá jeho rodina.

Přestože byla několikrát varována, aby kontakt s Diyou přerušila, neučinila tak. „Nemůžu na tebe přestat myslet. Celé dny jsem nespala,“ napsala Leatrice Malika De Bruhl-Danielsová v jednom z mnoha e-mailů svému milenci. Dvojice spolu trávila více a více času, Diya zajistil pracovní místo pro jejího třiadvacetiletého syna, dokonce své milé uspořádal narozeninovou oslavu za několik tisíc dolarů.

Diya však stále neměl americké vízum, De Bruhl-Danielsová se proto pokušela pro muže zajistit místo u FBI jako tajného informátora. Neúspěšně, syrský podnikatel byl stále pod drobnohledem federálních agentů.

Ovšem agentka měla ke všem informacím přístup a milence opakovaně varovala před dalšími kroky svých kolegů, kteří měli v plánu muže zatknout hned, jak se objeví ve Spojených státech. Když po ní požadovali veškeré záznamy o jejich vzájemných stycích, vysvětlila, že se nejdříve musí poradit se svým nadřízeným na základě soudních dokumentů. Krátce na to uprchla s Diyou na devítidenní dovolenou do Řecka. Zde měla od podnikatele obdržet částku 1 400 dolarů, v přepočtu přes 32 tisíc korun.

Vědí o tobě, varovala agentka milence

Středem vyšetřování se po návratu stala i americká agentka. V jejím iPadu FBI nalezla záznamy konverzace zamilované dvojice. „Je možné, že naše telefony odposlouchávají,“ stálo v jedné zprávě, v další následovalo „ví věci a jestli lžeš, už se nikdy nemusíš dostat na americkou půdu!“. Na existenci těchto zpráv vyšetřovatele upozornila samotná De Bruhl-Danielsová. Vinu však odmítá.

Dvojici čeká soud v polovině prosince, agentka na slyšení čeká u své matky v americkém městě Charlottesville, k případu se odmítla vyjádřit. Diya na rozsudek čeká v Torontu, prokurátoři mometálně usilují o jeho vydání v souvislosti s používáním falešných guatemalských a argentinských pasů ve státech Texas a Louisiana.

Ačkoliv se tento případ řadí mezi neobvyklé, rozhodně není jediným, upozorňuje Houstoun Chronicle. V roce 2004 vyplul na povrch případ zvláštního agenta FBI Jamse J. Smithe. Ten měl dvacet let trvající aféru s agentkou pracující pro čínskou vládu, další federální pracovník byl odsouzen za špionáž a podplácení v souvislosti se zapletením s agentkou pracující pro KGB.