Zakryjte si ústa a nos. Zabráníme tak šíření koronaviru, vyzval starosta obyvatele New Yorku

New York/Washington Starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval obyvatele města, aby si na veřejnosti zakrývali nos a ústa, a bránili tak dalšímu šíření koronaviru. Používat podle něj lidé mohou šály, šátky či jakékoli podomácku vyrobené roušky, chirurgické ústenky by ale měli přenechat zdravotníkům.

Informovala o tom v pátek agentura AP. Federální vláda podle ní doporučení k zakrývání obličeje chystá, odborníci se zatím ale neshodli na jeho podobě. Podle starosty de Blasia aktuální výzkumy prokázaly, že lidé mohou šířit koronavirus, aniž by sami vykazovali nějaké příznaky. „Když si zakryjete ústa, chráníte všechny ostatní,“ řekl de Blasio. Zároveň ale zdůraznil, že nechce, aby lidé používali ústenky, které potřebuje zdravotnický personál „v první linii“ boje s koronavirem. Už ve středu vyzval také starosta Los Angeles Eric Garcetti čtyři miliony obyvatel města, aby si na veřejnosti zakrývali ústa a nos rouškami či jinou textilní ochranou.

Agentura AP uvedla, že podle aktuální studie vědců ze Singapuru se až deset procent nově nakažených infikovalo od lidí, kteří zatím nevykazovali žádné příznaky nemoci Covid-19.

Nakažených ve státě New York přibylo za den 8000. Je jich víc než v pevninské Číně Ve městě New Yorku se už koronavirem nakazilo téměř 52 000 lidí. Téměř 1400 jich podle Univerzity Johnse Hopkinse nemoci Covid-19 podlehlo. Prezident Donald Trump na páteční tiskové konferenci jasné doporučení Američanům nedal. Už dříve řekl, že zakrývat si ústa a nos není aspoň na určitou dobu „špatný nápad“. „Nemyslím, že to bude povinné,“ dodal v pátek. „Pokud je lidé chtějí nosit, můžou,“ dodal. Členka krizového štábu Bílého domu Deborah Birxová na tiskové konferenci řekla, že americká vláda nadále diskutuje o tom, zda aktualizovat federální doporučení tak, aby obsahovala výzvu k zakrývání úst. Podle ní by totiž Američané při nošení šál, šátků či roušek mohli získat „falešný pocit ochrany“ a přestat dbát na odstup od ostatních a mytí rukou. „Proto dál o rouškách diskutujeme,“ dodala. Viceprezident Mike Pence řekl, že Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by mělo doporučení k zakrývání úst a nosu vydat v následujících několika dnech. Podle agentury AP se bude týkat jen Američanů, kteří žijí v oblastech nejvíce postižených šířením koronaviru. Podle aktuálních dat výzkumníků z Univerzity Johnse Hopkinse se ve Spojených státech nakazilo koronavirem již více než 236 000 lidí. Přes 5800 jich nemoci Covid-19, kterou vir způsobuje, podlehlo. ‚Naše chladničky jsou plné.‘ New York uvolnil regulaci emisí kvůli nočnímu provozu krematorií, ta totiž nestíhají V Česku či na Slovensku je nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. V Rakousku bude od pondělí nošení roušek povinné při nákupu v obchodech s prodejní plochu větší než 400 metrů čtverečních. Nákaza koronavirem se po celém světě potvrdila už u více než milionu lidí. Vyplývá to z údajů agentury AFP a dat serveru worldometers.info. Nemoc COVID-19 způsobená tímto virem si pak vyžádala po celém světě již přes 50 000 životů. Nejvíce obětí (téměř 14 000) nadále eviduje Itálie, mírně přes 10 000 lidí nákaze podlehlo ve Španělsku. Hranici 5000 zemřelých dnes zřejmě po započítání zemřelých z domovů důchodců překonala Francie. Co do počtu nakažených je nyní situace nejvážnější ve Spojených státech. Tam se koronavirus potvrdil již u více než 237 000 lidí. Za USA je Itálie a Španělsko se 115 000, respektive 110 000 infikovanými, poté následuje Německo s necelými 85 000 případy.