Rusové zkusí znovu dobýt Kyjev, míní šéf ukrajinské armády a žádá 300 tanků

„Možná nejsou dobře vybavení, ale stále pro nás představují problém,“ odpověděl Zalužnyj na otázku, jak hodnotí výsledky ruské částečné mobilizace, během které bylo povoláno přes 300 000 záložáků.

„Odhadujeme, že mají v záloze 1,2 až 1,5 milionu lidí... Rusové nyní cvičí asi 200 000 nových mužů. Nepochybuji o tom, že se znovu pokusí udeřit na Kyjev,“ prohlásil 49letý generál a sáhl i po paralele s druhou světovou válkou. „Někde za Uralem chystají nové zdroje.“

Ruská armáda se podle něj na únorovou invazi chystala asi tři a půl nebo čtyři roky a za tu dobu nashromáždila vojáky, vybavení a munici na tři měsíce války. Za tu dobu se jí ovšem deklarovaných cílů podařit nedosáhlo a od konce léta byla nucena z velké části dobytého území ustoupit.

„Fakt, že vyčerpali zdroje a vyplýtvali potenciál aniž by dosáhli prakticky jakéhokoliv výsledku, ukazuje, že jejich pozice byla vybrána špatně. Budou se muset znovu zamyslet, jak se z této situace dostat,“ dodal Zalužnyj pro The Economist.

Rusové podle něj usilují především o přerušení bojů, aby mohli načerpat síly. „Pravděpodobně hledají způsoby, jak přerušit boje a o takovou pauzu usilují všemi možnými prostředky: ostřelováním civilistů, snaží se, aby naše ženy a děti umrzly. Má to jen jeden účel: potřebují čas shromáždit zdroje a získat nový potenciál k dosažení cvých cílů.“

Ukrajinská armáda podle něj v současnosti nemá dostatek zdrojů k provedení dalších velkých protiofenziv jako byly ty v Chersonské a Charkovské oblasti na začátku podzimu.

„Vím, že tohoto nepřítele můžu porazit. Ale potřebuji zdroje. Potřebuji 300 tanků, 600 až 700 bojových vozidel pěchoty, 500 houfnic. Pak si myslím, že bude naprosto reálné vrátit se k hranicím z 23. února. Ale s dvěma brigádami to nedokážu. Dostávám co dostávám, ale je to méně než potřebuji... Můžeme a měli bychom osvobodit daleko větší území,“ dodal.

