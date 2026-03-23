„Jakýkoli pokus nepřítele zaútočit na íránské pobřeží nebo ostrovy povede, přirozeně a v souladu se zavedenou vojenskou praxí, k zaminování všech přístupových cest v Perském zálivu a podél pobřeží,“ upozornila rada obrany.
Dále varovala, že Írán zaútočí na elektrárny v celém arabském regionu, pokud prezident Trump naplní své výhrůžky a nechá bombardovat íránské elektrárny.
Íránská agentura Fars zveřejnila seznam ohrožených zařízení v Perském zálivu, včetně jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech.
Hrozba ze strany Teheránu ohrožuje jak dodávky elektřiny, tak i vody v arabských státech Perského zálivu, zejména proto, že tyto pouštní země provozují své elektrárny společně s odsolovacími zařízeními, která jsou v regionu pro zásobování pitnou vodou zásadní.
Trump podle serveru Axios nemůže válku s Íránem ukončit podle svých představ, dokud neprolomí íránskou kontrolu nad lodní dopravou Hormuzským průlivem. Pokud jej Írán znovu nezpřístupní, začnou se prý Spojené státy snažit o zničení íránských elektráren. Další z Trumpových výhrůžek je i možnost americké pozemní invaze.
Podle agentury AP by se američtí vojáci mohli vylodit na íránském pobřeží a obsadit některé ostrovy či části území, aby zajistili klidnou dopravu průlivem.
Provoz na klíčové vodní cestě v důsledku války téměř ustal, což způsobilo celosvětové zdražování ropy. Za normální situace touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.
Íránské revoluční gardy již dříve uvedly, že pokud USA skutečně zaútočí na elektrárny, Teherán Hormuzský průliv zcela uzavře, dále zničí společnosti s americkým podílem a energetická zařízení v zemích, kde se nacházejí americké základny, pro ně budou legitimními cíli.