Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle 6, několik budov se zřítilo

Autor: ,
  8:05aktualizováno  8:05
Západ Turecka v noci z pondělka na úterý zasáhlo zemětřesení o síle 6. Zatím nejsou žádné informace o mrtvých či zraněných, zřítilo se ale několik budov.
Sutiny zřícených budov po zemětřesení o síle 6,1 stupně, které zasáhlo okres...

Sutiny zřícených budov po zemětřesení o síle 6,1 stupně, které zasáhlo okres Sindirgi v tureckém Balikesiru ve 22:48 místního času. (28. října 2025) | foto: Mustafa YA+-lmaz / ANADOLU / Anadolu via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Sutiny zřícených budov po zemětřesení o síle 6,1 stupně, které zasáhlo okres...
Sutiny zřícených budov po zemětřesení o síle 6,1 stupně, které zasáhlo okres...
Sutiny zřícených budov po zemětřesení o síle 6,1 stupně, které zasáhlo okres...
Sutiny zřícených budov po zemětřesení o síle 6,1 stupně, které zasáhlo okres...
6 fotografií

Zemětřesení oblastí poblíž města Sindirgi, které leží asi dvě hodiny cesty autem severovýchodně od Izmiru, otřáslo ve 22:48 místního času (20:48 SEČ). Ohnisko otřesů se nacházelo osm kilometrů pod povrchem.

AP s odvoláním na úřady sdělila, že se v důsledku zemětřesení, které bylo cítit i v Istanbulu, zřítily nejméně tři budovy. Soukromá televize NTV uvedla, že to byla trojice staveb, které poškodily dřívější otřesy. O obětech zatím nejsou zprávy.

Oblast kolem Sindirgi už v srpnu zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně, které si vyžádalo jeden život a desítky zraněných.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.