Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně. Jeden člověk zemřel

  6:48aktualizováno  6:48
Západní Turecko v neděli kolem 19:00 SELČ zasáhlo zemětřesení o síle až 6,1 stupně, které si vyžádalo jednoho mrtvého a 29 zraněných. Šestnáct budov se zřítilo, oznámil podle agentury Reuters ministr vnitra Ali Yerlikaya. V celém Turecku je nyní prostřednictvím cestovatelského systému Drozd registrováno téměř 2700 Čechů.
Západní Turecko zasáhlo zemětřesení o síle až 6,1 stupně. (10. srpna 2025) | foto: AP

Zemětřesení mělo epicentrum u města Balikesir v západním Turecku, uvedly seizmologické ústavy. Již prvotní informace z oblasti hovořily o škodách na budovách. Podle tureckých médií otřes zaznamenali i obyvatelé Istanbulu.

Turecký ministr vnitra Yerlikaya v neděli pozdě večer uvedl, že jedna 81letá osoba zemřela poté, co ji záchranáři vyprostili ze sutin. Pátrací a záchranné operace byly podle něj ukončeny a nejsou žádné další známky vážných škod nebo obětí.

České ministerstvo zahraničí informovalo, že v systému Drozd v Turecku je k neděli 2697 Čechů. Více informací bude mít v pondělí, stejně jako Asociace cestovních kanceláří ČR. Její místopředseda Jan Papež řekl, že asociace nyní zjišťuje, zda v oblasti zemětřesení jsou s cestovními kancelářemi lidé z Česka a kolik jich případně je.

Turecko se nachází v seismicky aktivní oblasti. Samotný Istanbul, kde žije na 15 milionů lidí, se už mnoho let připravuje na možnost, že ho zasáhne silné zemětřesení, jak se stalo už několikrát v minulosti.

