Zápas se Slavií? Jen 5 procent našeho zájmu, jde nám především o svobodu Katalánska, říkají fanoušci ‚Barcy‘

PRAHA Středeční fotbalový zápas Slavie s Barcelonou přitáhl do Prahy stovky fanoušků katalánského klubu. V ulicích hlavního města byli v červenomodrých dresech Španělé i občané dalších států, kteří se chtěli podívat na družstvo s nejlepším hráčem světa Lionelem Messim. Ne pro všechny z přítomných fandů ‚Barcy‘ však bude ale zápas jen o fotbale.

„Zápas tvoří jen pět procent toho, proč jsme tady. Zbylých 95 % je o tom, že chceme upozornit na případy našich politických vězňů a o svobodě Katalánska,“ řekl pro Lidovky.cz fanoušek Barcelony Ruben. Společně s přáteli přijel do Prahy upozornit na situaci v Katalánsku. Všichni s sebou měli vlajky i transparenty s nápisem: „Libertat presos politics!“ (Svobodu politickým vězňům).



V hlavním městě Katalánska totiž minulé pondělí vypukly nepokoje kvůli verdiktu španělského nejvyššího soudu nad politiky tohoto regionu na severovýchodě Španělska. Ti dostali devět až 13 let vězení kvůli referendu o nezávislosti z roku 2017, které předchozí katalánská vláda uspořádala navzdory varování bývalé španělské vlády i soudu, že toto hlasování je neústavní. Protesty rychle nabírají na síle a za týden si vyžádaly přes 580 zraněných.

Fanoušci Barcelony jeli do Prahy upozornit na krzi v Katalánsku.

„Španělský stát je dnes opět jako diktatura,“ říká další z podporovatelů katalánského týmu Sergi, který byl stejně jako Ruben minulý týden v ulicích, aby vyjádřil nespokojenost s rozhodnutím soudu.

„Chceme poklidně vyjádřit nesouhlas. Ale teď už nejde jen o politiky. Ve vězení už jsou i občané Katalánska. Neviní lidé,“ vysvětluje Sergi. Podle vyjádření nejvyššího katalánského soudu bylo do neděle vůči 104 osobám kvůli násilnostem při demonstracích zahájeno vyšetřování, 28 z nich je ve vazbě.

Podle Sergiho se v poslední době objevují i rozepře mezi přáteli. „Naštěstí ne u mě v rodině. Přestože polovina rodiny pochází ze Španělska, bereme to tak, že máme jen rozdílné názory.“

Ne vždy tomu tak je. „Ještě před pár lety bylo naprosto v pořádku dát si pivo s někým, kdo se cítil superšpanělsky. Dnes je to jinak. Pokud někdo nevidí jako problém, že jsou naši politici ve vězení za to, že uspořádali referendum, nejsem si jistý, že bych ho dokázal nazvat svým přítelem,“ konstatuje Ruben. „Moji rodiče byli uvězněni během diktatury Franciska Franka. V úterý jsem byl u nich doma a říkali mi, že nemohou uvěřit tomu, že se čtyřicet let poté cítí stejně jako tehdy.“

„Jsou to političtí vězni, jsou vězení kvůli svým nápadům, protože uspořádali referendum. Španělské zákony jej neumožňují. Dobře. Ale musí za to být zavřeni po deset a více let?“ ptá se řečnicky fanda Barcelony sedící u českého piva.

„ V tuto chvíli je to ale celé špatně. Uspořádáte referendum? Skončíte ve vězení. Protestujete? Střelí vás, nebo zatknou,“ upozorňuje Ruben.

El Clásico odloženo

Kvůli nepokojům v Barceloně byl již přesunut nejsledovanější derby španělské ligy (a jeden z nejvíce očekávaných v celé Evropě) mezi týmy Real Madrid a FC Barcelona zvaný El Clásico. Španělská federace totiž rozhodla, že není bezpečné, aby se derby hrálo ve stejný den, kdy byly v katalánské metropoli naplánované masivní demonstrace.

„Věděli, že kdyby se zápas uskutečnil v sobotu (26. října), zabránili bychom jeho konání. Mělo by to velký dopad. Říkají, že se na tento zápas kouká kolem 600 milionů lidí – to by bylo jako megafon do našich rukou směrem do celého světa. Je to velký zápas, proto se rozhodli jej přesunout. Ale pokud si myslí, že situace bude v prosinci jiná, tak jsou hodně naivní,“ dodal Ruben.

„Pokud si Španělé myslí, že se budeme cítit více španělsky poté, co uvězní naše politiky, nebo potom co nás bude španělská policie bít, tak jsou na omylu. Je to špatně a protestní hnutí tím jen naroste,“ uzavřel celé téma Ruben.