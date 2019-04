Zaplatila, aby se její dcera dostala na univerzitu. Herečka Huffmanová se přiznala k podvodu

WASHINGTON Americká herečka Felicity Huffmanová, známá ze seriálu Zoufalé manželky, se spolu se 13 dalšími lidmi přiznala k účasti na podvodu s přijímacími zkouškami na univerzity. V pondělí to podle agentury Reuters oznámila americká prokuratura, která podvod s přijímacími zkouškami považuje za největší odhalený v historii Spojených států.

Huffmanová byla součástí skupiny padesáti lidí, v níž rodiče podle prokuratury celkem zaplatili na úplatcích 25 milionů dolarů (569 milionů korun), aby se jejich děti dostaly na prestižní univerzity. Herečka byla obviněna v březnu.



Ústřední postavou systému podvodů, do kterého byli vedle rodičů zapleteni i trenéři, je podle prokuratury William „Rick“ Singer se svou společností Edge College & Career Network. Singer se k obvinění přiznal, a to včetně vydírání, praní špinavých peněz a bránění spravedlnosti. Muži, kterému je 58 let, hrozí až 65 let vězení. Souzen bude v červnu.

Dokumenty uvádějí dva typy podvodů. Falšování přijímacích testů uchazečů a vytváření falešných podkladů pro získání sportovních stipendií. Někteří rodiče využili podle vyšetřovatelů obě varianty.

Podle spisů Huffmanová poskytla charitativní příspěvek 15 000 dolarů (340 000 korun), aby se mohla systému zúčastnit v zájmu své nejstarší dcery. Mezi obžalovanými je i herečka Lori Loughlinová, která je známá především z amerického sitcomu Plný dům. Ta dala za přijetí svých dvou dcer na univerzitu 500 000 dolarů.