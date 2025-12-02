Více než 500 lidí úřady na Sumatře nadále pohřešují. Pátrání po přeživších a dalších obětech dál pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že některé oblasti 50milionové Sumatry jsou už několik dní odříznuty od zbytku ostrova, který má nedostatek těžké techniky.
Někteří obyvatelé v obavách o přežití začali plenit obchody a krást potraviny a vodu, uvedla média.
Na Srí Lance je po tamní nejhorší přírodní katastrofy od tsunami v roce 2004 nadále pohřešováno přes 330 lidí. Záplavy a sesuvy půdy se v zemi, která má 23 milionů obyvatel, dotkly téměř 1,5 milionu lidí.
Extrémní počasí na Srí Lance, kde prezident Anura Kumara Disanajake v sobotu vyhlásil stav nouze, podle dřívějších zpráv zničilo více než 25 tisíc domovů. Ještě v neděli byla přibližně třetina obyvatel ostrova bez elektřiny a tekoucí vody. Úřady varovaly před dalšími možnými sesuvy půdy.
Srí Lanka každoročně v tuto dobu zažívá silné monzunové deště. V minulém týdnu je ještě zesílil systém nízkého tlaku vzduchu na východě ostrova. Vědci zdůrazňují, že změna klimatu zhoršuje intenzitu a dopad extrémních povětrnostních jevů způsobených sezonními monzuny.