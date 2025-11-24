Zásadní úspěch pro Evropu, chválí německý ministr mírový plán USA a Ukrajiny

„Všechny otázky, které se týkají Evropy a NATO, byly z toho plánu odstraněny. To je zásadní úspěch, kterého jsme včera dosáhli,“ řekl Wadephul s odkazem na nedělní jednání.
Zdůraznil, že Evropa nadále stojí po boku Ukrajinců jako jejich „advokát“. Žádné řešení konfliktu se podle něj nesmí dojednat bez Evropanů a bez Ukrajinců. Přivítal také, že se USA chopily role zprostředkovatele.
Spojené státy a Ukrajina v noci na pondělí ve společném prohlášení po jednání v Ženevě uvedly, že vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině.
Dokument zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi. Zároveň dodává, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.
Původní plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily USA, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala obsadit, omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800 tisíc v době míru a ostře se vymezili proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva. Jaká bude konečná podoba návrhu, zatím není zřejmé.
Stále zbývá vyřešit zásadní otázky
Finský prezident Stubb v pondělí uvedl, že stále zbývá vyřešit zásadní otázky. „Ráno jsem hovořil se Zelenským. Vítám pokrok, kterého bylo dosaženo. Veškerá rozhodnutí, která spadají do pravomoci EU nebo NATO, budou projednána a rozhodnuta členy EU a NATO v samostatném procesu,“ napsal finský prezident na síti X.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v neděli večer po jednání s ukrajinskou delegací v Ženevě uvedl, že v plánu na ukončení války bylo dosaženo obrovského pokroku a že rozhovory budou pokračovat také v pondělí. Bílý dům pak v noci oznámil, že Washington a Kyjev vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války.
Stubb v pátek v reakci na původní plán ve společném prohlášení s představiteli finské vlády uvedl, že Ukrajina musí mít možnost sama se rozhodnout, jak ukončí válku s Ruskem, a že rozhodnutí o Evropě nelze přijímat bez Evropy.
Ještě předtím v rozhovoru pro agenturu AP, zveřejněném před více než týdnem, vyjádřil přesvědčení, že příměří na Ukrajině do jara pravděpodobně nebude, a evropské spojence vyzval, aby i přes korupční skandál v Kyjevě navýšili finanční i vojenskou podporu země.