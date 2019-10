Správkyně Hongkongu Lamová nevyloučila zásah čínské armády proti demonstrantům

HONGKONG Správkyně Hongkongu Carrie Lamová v úterý varovala, že by čínská armáda mohla zasáhnout, pokud by se situace v Hongkongu tak zhoršila, že by se nedala vyloučit žádná možnost. Místní úřady ale podle ní dál věří, že situaci zvládnou vlastními silami.

Policie v Hongkongu po demonstrujících poprvé střílela. Stav zasaženého studenta je kritický Lamová na úterní tiskové konferenci vyzvala zahraniční kritiky, aby přijali realitu, že po čtyřech měsících protestů, poznamenaných ostrou eskalací násilí, už nelze mluvit o „pokojném hnutí za demokracii“.

Lamová poté, co využila mimořádných pravomocí k zákazu zakrývání si obličeje na demonstracích, nechtěla vyloučit další opatření, včetně povolání čínské armády k zásahu, poznamenala agentura AP. „Stále mám silný pocit, že bychom měli najít řešení sami. Ale pokud se situace zhorší, nebude možné vyloučit žádnou možnost, pokud chceme Hongkongu dopřát další šanci,“ prohlásila.

Desetitisíce lidí v Hongkongu i přes zákaz pokračují v protestech se zakrytými obličeji Lamová nicméně podle agentury Reuters dala před novináři najevo, že se nechystá využít mimořádných pravomocí k vydání dalších nařízení. Město je podle ní vybaveno dostatečně, aby zvládlo situaci vlastními silami. Proti rozhodnutí úřadů zakázat zakrývání obličeje protestovali lidé ve městě hned o víkendu. V pondělí byli z porušení nového zákazu před soudem obviněni osmnáctiletý student a osmatřicetiletá žena. Porušení zákazu může znamenat až rok vězení. V bývalé britské kolonii Hongkongu, který se v roce 1997 vrátil pod čínskou správu, se protivládní shromáždění a průvody konají již od června. Obyvatelé začali původně protestovat proti návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny, jehož schvalování už správkyně Hongkongu Carrie Lamová slíbila stáhnout. Hongkongská policie při potlačování protestů zasáhla ostrými náboji 14letého chlapce Protesty ale pokračují a jejich účastníci požadují vyšetření brutality policie při demonstracích, propuštění zadržených a obecnější demokratické reformy, včetně svobodné volby správce Hongkongu. Demonstrace nyní téměř každodenně přerůstají v násilnosti, při nichž radikálové házejí na policisty zápalné láhve a dlažební kostky, ničí stanice metra a zakládají v ulicích ohně, bezpečnostní síly odpovídají vodními děly, obušky, slzným plynem, gumovými projektily a minulý týden použily dvakrát již také ostrou střelbu.