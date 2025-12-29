Zásah proti Islámskému státu v Turecku skončil přestřelkou, sedm policistů zraněno

  9:43
Při zásahu proti údajným členům teroristické organizace Islámský stát bylo nedaleko Istanbulu zraněno sedm policistů. Policejní razie podle místních médií přerostla ve střety v ulicích. Podle turecké státní agentury Anadolu není žádný ze zraněných policistů v ohrožení života.

V noci na pondělí policie zorganizovala razii v jednom z domů v provincii Yalova, která se nachází na jih od Istanbulu. Podezřelí z členství v teroristické organizaci začali na policisty střílet. Podle agentury AP zněla střelba v ulicích a úřady proto nechaly preventivně zavřít několik škol a přerušit dodávky plynu. Policie povolala posily z blízké provincie Bursa.

Turecké úřady pořádají razie a vlny zatýkání podezřelých z členství v IS. Minulý týden policie zadržela 115 lidí podezřelých z přípravy atentátu. Islámský stát spáchal v minulosti v Turecku několik útoků. Zřejmě nejkrvavější byla střelba v nočním klubu v Istanbulu v roce 2017, při které zemřely čtyři desítky lidí.

