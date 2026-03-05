Vojenská i obchodní plavidla patřící Spojeným státům, Izraeli, evropským zemím a jejich spojencům mají zákaz do průlivu vplout a pokud tam budou zpozorována, íránské síly proti nim zasáhnou, dodaly gardy v prohlášení.
Uzavření Hormuzského průlivu, kterým běžně prochází pětina světových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, oznámil již v pondělí vysoce postavený činitel íránských revolučních gard. V úterý americký prezident Donald Trump prohlásil, že pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo tankery průlivem co nejdříve doprovázet.
Kvůli válce s Íránem se lodní doprava průlivem snížila o zhruba 90 procent, uvedla ve středu stanice BBC News s odvoláním firmu Kpler, která se zabývá analýzou námořní dopravy.
Podle další analytické společnosti Vortexa strategicky významnou úžinou mezi lednem a 28. únorem, kdy Izrael a Spojené státy začaly útočit na Írán, proplouvalo v průměru 24 tankerů denně.
Hormuzský průliv spojuje Perský záliv s Ománským zálivem a v nejužším místě mezi Íránem a Ománem má jen 33 kilometrů, vlastní plavební dráha je navíc široká jen asi tři kilometry v každém směru.
Hormuzský průliv
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz