Zasáhli jsme americký tanker, hlásí Írán. Hrozí útoky v Hormuzském průlivu

  11:17
Íránské revoluční gardy tvrdí, že ráno v severní části Perského zálivu zasáhly americký tanker, který poté vzplál. Sdělila to íránská agentura Tasním, která je s gardami spjatá. V prohlášení gardy uvedly, že v době války bude Hormuzský průliv podle mezinárodního práva pod kontrolou Íránské islámské republiky.
Vojenská i obchodní plavidla patřící Spojeným státům, Izraeli, evropským zemím a jejich spojencům mají zákaz do průlivu vplout a pokud tam budou zpozorována, íránské síly proti nim zasáhnou, dodaly gardy v prohlášení.

Uzavření Hormuzského průlivu, kterým běžně prochází pětina světových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, oznámil již v pondělí vysoce postavený činitel íránských revolučních gard. V úterý americký prezident Donald Trump prohlásil, že pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo tankery průlivem co nejdříve doprovázet.

Kvůli válce s Íránem se lodní doprava průlivem snížila o zhruba 90 procent, uvedla ve středu stanice BBC News s odvoláním firmu Kpler, která se zabývá analýzou námořní dopravy.

Podle další analytické společnosti Vortexa strategicky významnou úžinou mezi lednem a 28. únorem, kdy Izrael a Spojené státy začaly útočit na Írán, proplouvalo v průměru 24 tankerů denně.

Hormuzský průliv spojuje Perský záliv s Ománským zálivem a v nejužším místě mezi Íránem a Ománem má jen 33 kilometrů, vlastní plavební dráha je navíc široká jen asi tři kilometry v každém směru.

