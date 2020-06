„Loutkáři“ v Rusku a Polsku stojí proti mně, říká Lukašenko. Moskva chce důkazy

Minsk Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ve čtvrtek obvinil neidentifikované síly v Rusku a Polsku ze zasahování do prezidentských voleb, které se v jeho zemi budou konat 9. srpna. Informovala o tom agentura AP. Lukašenko usiluje už o šestý mandát hlavy státu za sebou.

Při čtvrtečním setkání se zahraničními diplomaty si autoritářský prezident postěžoval, že „loutkáři“ v Rusku a Polsku stojí za těmi, kteří se v kampani před nadcházejícími volbami postavili proti němu. Dodal, že „hanebné“ falešné zprávy o něm a jeho rodině se šíří v Bělorusku jako součást kampaně, jejímž cílem je ovlivnění voleb.



„Budeme o tom mluvit brzy s (ruským) prezidentem (Vladimirem) Putinem, až se sejdeme, ale tato situace je velmi složitá. Používají se důmyslné techniky podávání falešných informací,“ řekl podle AP Lukašenko před diplomaty.

I když je Bělorusko Rusku z bývalých sovětských republik nejbližší, mezi vedeními obou zemí je patrné napětí. Lukašenko mimo jiné v roce 2014 nepodpořil ruskou anexi ukrajinského Krymu a opakovaně dává najevo, že nepřipustí pohlcení své země Ruskem. Minsk zatím odolal integračnímu úsilí ze strany Moskvy, ale Kreml zvýšil tlak hrozbou zdražení ropy a zemního plynu, na jejichž dodávkách z Ruska je Bělorusko závislé.

Kreml obvinění odmítá, po Minsku chce důkazy

Kreml obvinění vznesená ve čtvrtek Lukašenkem odmítl. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v reakci prohlásil, že Rusko „se nikdy nevměšovalo, nevměšuje a nemíní vměšovat“ do voleb v jiných zemích. Dodal přitom, že Minsk by měl předložit „důkazy“, jimiž by taková obvinění podpořil.

Běloruské úřady s blížícím se datem voleb stupňují snahu zlomit opozici. Při masových protestech policie minulý týden zadržela kolem 360 opozičních aktivistů. Je mezi nimi například populární blogger Sjarhej Cichanouski, který sbíral podpisy na podporu kandidatury své ženy Svjatlany. Ta sdělila, že bude pokračovat v kampani, přestože jí vyhrožují odebráním dětí.

Před týdnem policie zatkla Lukašenkova potenciálně zřejmě nejvážnějšího protikandidáta Viktara Babaryku. Babaryka býval šéfem Belgasprombanky, běloruské odbočky ruské Gazprombanky, kde prezident minulý týden nařídil provést razie a finanční kontrolu kvůli údajnému podezření z daňových úniků. Podle opozičníka, který tvrdí, že na podporu své kandidatury získal čtyřnásobně více podpisů, než je stanovené minimum, jde o zinscenované politicky motivované vyšetřování.

Pětašedesátiletý Lukašenko vládne zemi s 9,5 miliony obyvatel tvrdou rukou od července 1994. Nemilosrdně přitom potlačuje opozici a umlčuje nezávislá média.