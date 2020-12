Zastavení letů do Británie je pouze dočasné. Situace se vyjasní během 48 hodin, věří Petříček

Praha Ministerstvo zahraničí řeší v Británii zejména urgentní případy dopravců nebo lidí, kteří uvázli v tranzitu. Zajišťovat bude akutní konzulární pomoc, řekl na pondělní tiskové konferenci ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Věří, že situace se během následujících 48 hodin vyjasní a Česko nebude muset přistoupit k repatriacím, jako tomu bylo na jaře.

Zastavení letů z Británie, které platí od pondělního poledne, by mohlo podle něj platit kratší dobu než do konce roku. Obnoveny mohou být, až bude jisté, že nehrozí výrazné riziko, uvedl Petříček.

Česká republika zastavila od pondělního poledne lety z Británie. Zákaz má platit nejdéle do konce roku. Do té doby bylo mezi Prahou a Velkou Británií naplánováno kolem 30 zpátečních letů. Lety do Británie zakázány nejsou. Lety ruší i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, jež byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.

„Stále čekáme na doporučení Evropské unie, jak postupovat. Omezení byla zavedena pouze dočasně a věříme, že na velmi krátkou dobu. Řada států omezuje cestování z Velké Británie v tomto rozsahu pouze na 48 hodin. S ministerstvem zdravotnictví budeme dále zítra (v úterý) jednat, jakmile dostaneme doporučení od Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), jak v případě nové mutace koronaviru postupovat,“ uvedl ministr.



Petříček uvedl, že se jedná se státy, které uzavřením své hranice s Británii znemožnili tranzit. Jde především o nákladní dopravu. Ministr by byl rád, aby se situace vyřešila během dneška či nejpozději úterka. „Aby se třeba s předností pro kamionovou dopravu situace řidičů usnadnila, vyřešila, aby se mohli vrátit do Česka,“ poznamenal. Výrazné komplikace se podle něj v současnosti týkají několika desítek osob, dá se ale očekávat, že budou přibývat.

Co se týče letecké dopravy, věří, že omezení bude skutečně pouze dočasné a že jakmile budou k dispozici vědecky podložené informace, bude možné se vrátit k dosavadnímu režimu. „S tím, že by tam asi byla pravděpodobně povinná karanténa, nikoli cestování pouze s testem,“ doplnil.

„S panem ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) jsme hovořili o tom, že podle aktuálních informací můžeme termín zkrátit, že obnovení letů může přijít ve chvíli, kdy si budeme jisti, že nehrozí nějaké výrazné riziko, především kvůli nedostatku kontroly nad pohybem osob,“ uvedl. V případě horší krizové situace je podle něj Česko připravené svým občanům pomoci. Upozornil ale, že situace je jiná než na jaře, a proto se zatím neplánují repatriace.