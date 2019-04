Zastřelená novinářka psala o radikálech i lesbickém dospívání. Forbes ji zařadil mezi 30 talentů pod 30

Belfast Rok poté, co se přestěhovala do Londonderry, mladá severoirská novinářka Lyra McKeeová napsala, jak se těší na „lepší časy, které jsou před námi, a na to, že už jednou provždy bude konec veškerých bombových i střelných útoků“.

Ve čtvrtek v noci, jen o tři měsíce později, 29letá McKeeová ve svém posledním vzkazu na Twitteru zveřejnila fotografii z nepokojů v severoirském Londonderry s popiskem: „Derry dnes v noci. Absolutní šílenství.“ Chvíli poté ji zastřelil ozbrojený muž patřící k irským katolickým nacionalistům, který svou zbraní mířil na policii, napsala agentura Reuters.

Za útokem stojí zřejmě nacionalistická organizace

Podle policie za útokem nejspíš stojí nacionalistická organizace Nová IRA. Tři desetiletí sektářského násilí v Severním Irsku mezi protestantskými unionisty a katolickými republikány, které si vyžádalo přes 3600 obětí, ukončila na velikonoční Velký pátek v roce 1998 mírová dohoda mezi oběma znesvářenými stranami. Nová IRA (Irská republikánská armáda) velkopáteční dohodu odmítá.

Investigativní novinářka McKeeová, která se narodila několik let před uzavřením mírové dohody, byla podle přátel a známých vycházející hvězdou, velmi vzdělanou ženou a talentovanou autorkou, která i při psaní o náročných tématech nezapomínala na lidský rozměr. „Byla inspirativní myslitelkou a novinářkou,“ napsal na Twitteru místopředseda irské vlády Simon Coveney. Zveřejnil rovněž záznam z debaty, na které McKeeová v roce 2017 vyzývala věřící a mladé lidi z řad homosexuálů a transgenderových osob (LGBT), aby spolu komunikovali a snažili se změnit náhled církve na osoby s jinou sexuální orientací.

Severoirská novinářka otevřeně hovořila i psala o tom, jaké to je vyrůstat jako lesbička v nepřátelském prostředí. Její příspěvek v blogu z roku 2014 nazvaný „Dopis mému čtrnáctiletému já“ vyvolal tolik uznání, že byl podle něj natočen krátký film. Již v roce 2006 získala cenu pro mladé novináře a o deset let později ji ocenil i časopis Forbes, když ji zařadil mezi „30 talentů mladších 30 let“, které je dobré v médiích sledovat. „Vášní McKeeové je naprosto se zabrat do témat, které ostatní nezajímají,“ napsal o ní tehdy Forbes.

V loňském roce podepsala McKeeová s britským vydavatelstvím Faber & Faber smlouvu na napsání dvou knih o případech zmizení mladých lidí, které se staly během tří dekád sektářského násilí.