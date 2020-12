Rok po začátku pandemie jsou trhy v čínském Wu-chanu plné lidí. Nakupují živé ryby, žáby i želvy

„Nebojím se. Čeho bych se měla bát?“ říká prodavačka Nie Kuang-čen, zatímco kuchá ryby pro zákazníky, z nichž někteří nemají na obličejích roušky.



Ve Wu-chanu v současné době jen málo věcí připomíná roli, kterou město sehrálo na počátku pandemie, během níž se ve světě nakazilo koronavirem 69 milionů lidí a asi 1,5 milionu pacientů s nemocí covid-19 zemřelo.

Čína upozornila Světovou zdravotnickou organizaci na 27 případů „zápalu plic virového typu“, který se objevil ve Wu-chanu, 31. prosince loňského roku. Čínské úřady následující den uzavřely ve městě trh, když se zjistilo, že mezi pacienty jsou tamní prodavači a zákazníci.

Nightlife in Wuhan, the original epicenter of COVID-19, is back in full swing almost seven months after the city lifted its stringent lockdown and the city’s young partygoers are embracing the catharsis https://t.co/ZNKfs9RBRE pic.twitter.com/UuWNj3mI8R