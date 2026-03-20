Zbabělci, pustil se Trump do spojenců. NATO je bez nás papírový tygr, napsal

  16:25aktualizováno  16:25
Spojenci z NATO jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zbabělci, protože nechtějí Spojeným státům pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Jednalo by se přitom podle něj o jednoduchý vojenský manévr, který by prý pro ně představoval jen malé riziko. Republikánský prezident to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social a Alianci bez USA označil za papírového tygra.
Donald Trump (16. března 2026)

„Stěžují si na vysoké ceny ropy, které jsou nuceni platit, ale nechtějí pomoci s otevřením Hormuzského průlivu,“ uvedl Trump.

Izrael a USA zahájily poslední únorový den útok na Írán, který reagoval mimo jiné útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.

Šéf Bílého domu v uplynulých dnech žádal evropské členy NATO, ale i další země, aby se podíleli na zajištění bezpečné plavby touto vodní cestou. Většina evropských lídrů však tuto výzvu odmítla.

„Zbabělci, a budeme si to pamatovat!“ napsal Trump v závěru příspěvku na adresu spojenců.

Pět evropských států společně s Japonskem ve čtvrtek vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vedle Japonska se k prohlášení připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko. Podle italského ministra zahraničí Antonia Tajaniho má však krok politický, nikoli vojenský charakter. Itálie se podle něj nijak nechce zapojit do války.

