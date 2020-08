‚Zbabělec a krysa, která chcípne osamocena.‘ Druhý den soudu se střelcem z Christchurch přinesl emoce

Za dveřmi soudní síně se rozlehl mohutný potlesk poté, co jeden z přeživších březnového útoku namířil svým prstem na pachatele a prohlásil: „My jsme vítězové a ty jsi ten, kdo skutečně prohrál.“

Autorem výroku byl Mirwais Waziri, původem z Afghánistánu, který v době tragédii seděl ve vstupní hale mešity Al Noor, když střelec vstoupil do prvního jím vybraného objektu a spustil smrtonosnou palbu, píše nejnavštěvovanější novozélandský server Stuff. Ačkoliv Waziriho trefila kulka do krku, dokázal utéci a schovat se, dokud Tarrant nepřestal.



Přeživší Waziri původně plánoval přečíst před soudem připravené prohlášení, ale cestou k mikrofonu si to rozmyslel. Poté, co obžalovaného pozoroval celé pondělí, mu prý došlo, že nemá žádné výčitky svědomí a nijak nelituje toho, co způsobil.

„Rozhodl jsem se změnit svou deklamaci, protože jsem mu nechtěl ukázat, jak velké utrpení mi doopravdy způsobil. Namísto toho jsem se rozhodl mu poděkovat. Za to, že světu předvedl, jak vypadá skutečný terorista. Být muslimem se nerovná tomu být teroristou, ti totiž nemají jednu danou barvu pleti, rasu či náboženství. Ukázal jsi všem, že ty jsi terorista. Prohrál jsi a my zvítězili,“ sdělil.

Další raději zvolili formu předem nahraného videa. Výpověď Zuhaira Darwishe, jehož bratr Kamal byl zabit v mešitě Al Noor, byla právě jedna z nich. „Možná si myslíš, že jsi nás zničil, jenže ve skutečnosti jsi zničil akorát veškeré své naděje na budoucnost,“ uvedl podle serveru.

Trvalo mu prý roky, aby přesvědčil bratra k přestěhování se společně s jeho rodinou na Nový Zéland. Darwish si prý myslel, že je to v zemi bezpečnější než na jiných místech. Tomu, jak to nakonec dopadlo, nemůže stále plně uvěřit. Střelce nazval „zbabělcem a krysou, která chcípne osamocena“.

Prohlášení Khusbu Ramiz Voraové bylo před soudem na její prosbu přečteno někým jiným. Její muž, Ramiz Arifbhai Vora, se byl v den masakru společně se svým otcem pomodlit za zdraví jejich nově narozené dcerky. Ani jeden z nich nešťastnému osudu smrti z rukou zabijáka neunikl. Maysa Ramiz Voraová se narodila 5 dnů před útokem a po porodu musela do inkubátoru. Její otec nikdy nedostal možnost si ji pochovat.

V podobném duchu se nesl celý den u soudu. „Občas myslím na tvoje rodiče - jsou také oběťmi. Ztratili syna. Jenže ty jsi měl možnost volby. Moji bratři a sestry ji nedostali. Nikdy ti neodpustím,“ pronesl Nathan Smith, Brit, který byl v době útoku také uvnitř mešity Al Noor. Obžalovanému navrhl, aby si během svého volného času, které teď prý bude mít dostatek, přečetl něco o islámu.

Tarrant se po této zmínce zasmál, což byla jedna z mála jakýchkoliv reakcí, které zatím projevil. Během dalších dnů by ale mělo dojít i k jeho projevu. Zda však bude moci být šířen mimo soudní síň bude záležet zřejmě na tom, jak moc kontroverzní bude, jak jsme psali v minulém článku.

Další účastníci procesu popsali útočníka jako ďábla, největšího lůzra a hněvem poháněnou nulu. Jednou z nemnoha dalších pozůstalých, která se dočkala úsměvu od obviněného, byla pětačtyřicetiletá Ambreen Naeemová, která v mešitě Al Noor přišla o manžela a syna. Tarrant od začátku její výpovědi podle webu Stuff vypadal, že bedlivě poslouchá.

Manžel Naeemové Rashid po začátku střelby hrdinsky vyběhl vstříc útočníkovi, přičemž ho stihlo zasáhnout několik kulek. I tak se dokázal dostat až k němu a spadnout na něj, což zapříčinilo, že Tarrant upadl na jedno koleno a ztratil několik zásobníků munice. Čin umožnil několika dalším lidem utéci do bezpečí.

Dle svědků se hrdinsky zachoval i syn Naeemové Talha, který poté, co byl zasažen, upadl na dalšího věřícího a svá poslední slova využil k tomu, aby osobě pod sebou sdělil, že má zůstat v klidu a nehýbat se. „Pokusil se nás vyděsit, jenže si vybral špatné lidi. Učinil nás mnohem silnějšími a pozitivnějšími. Díky tomuhle budeme ještě více přispívat naší společnosti,“ sdělila ovdovělá žena.

Během pondělního přelíčení vyšlo na povrch, že Tarrant chtěl zaútočit i na třetí mešitu, konkrétně ashburtonskou, jenže byl na cestě k ní zadržen policií. Útok na mešity plánoval roky, včetně důsledných rešerší stavebních nákresů mešit a osobních návštěv míst, během nichž využil například i dron.

