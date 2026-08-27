Ten však podle paláce společně se svou matkou a chotí krále královnou Sonjou zrušil všechny naplánované akce.
Harald V. trpí hemolytickou anémií, stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností.
Král měl v uplynulých letech zdravotní problémy opakovaně. Letos v únoru byl kvůli infekci na dva dny hospitalizován na Tenerife, před dvěma lety ho zase potíže zastihly při pobytu v Malajsii.
Norský král v minulosti odmítl abdikovat navzdory vysokému věku, problémům se zdravím i skandálům, kterým čelí královská rodina.
Tím nejvýznamnějším je případ Mariuse Borga Höibyho, syna nynější norské korunní princezny Mette-Marit z jejího předchozího vztahu. V polovině června byl nepravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení za znásilnění.