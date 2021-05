Zdravotníci jedou v Indii na doraz, situaci na místě pomáhají řešit i Lékaři bez hranic, říká jeden z jejich šéfů

Praha V covidem těžce zasažené Indii pomáhají tíživou situaci řešit i Lékaři bez hranic (MSF). „Je skutečně důležité nezapomínat, že s úderem další vlny covidu ostatní zdravotní problémy nezmizely,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf komunikace MSF Tomáš Bendl.

Lidovky.cz: Kde přesně v Indii působí v tuto chvíli Lékaři bez hranic?

Lékaři bez hranic momentálně zasahují ve státech Maháráštra, Bihár, Manípur, Džhárkhand, Ándhrapradéš, Čhattísgarh a Telangána. Stejně tak působíme ve svazovém teritoriu Džammú a Kašmír a ve městě Dillí.

Naše týmy se na místech věnují boji s covidem-19, poskytování psychologické péče (nejen) obětem pandemie, léčbě pacientů s HIV či tuberkulózou, zajišťování primární zdravotní péče lidem žijícím v odlehlých oblastech nebo pomoci obětem sexuálního násilí. Je skutečně důležité nezapomínat, že s úderem další vlny koronaviru ostatní zdravotní problémy nezmizely.

Lidovky.cz: Jaká je na daných místech v současnosti situace?

Nejvíc kritické je teď asi s ohledem na šíření covidu-19 dění v západoindickém státě Maháráštra. Podle dostupných informací tam každý den přibude kolem 70 tisíc nových případů a zhruba tisícovka lidí zemře.

V tamním hlavním městě Bombaji máme nyní šedesátičlenný tým složený z lékařů, zdravotních sester, techniků i psychologů. Další jsou už na cestě. Snaží se primárně pomoct místnímu personálu v nemocnicích, který už je skutečně velmi vyčerpaný. Zároveň se věnují aktivitám na kontrolu a prevenci šíření infekce v odlehlejších částech města.

Zhruba 42 procent obyvatel Bombaje totiž žije ve velmi chudých čtvrtích se špatnými hygienickými podmínkami. Jsou tím pádem vysoce náchylní k infekci. A to jsou pouze ti, o kterých víme. Reálná čísla budou s největší pravděpodobností ještě mnohem vyšší.

Lidovky.cz: Jak se to liší, popřípadě neliší od situace v hlavním městě Dillí?

Naše týmy v Dillí se věnují primárně problematice sexuálního násilí, jehož oběti jsou bohužel v době probíhající pandemie ještě více opomíjené než obvykle. Nový koronavirus však na hranice mezi státy ohledy příliš nebere a víme, že situace je extrémně vážná i tam. Nemocnicím chybí zásoby kyslíku a lidé umírají tempem, že je tamní úřady často ani nestíhají zpopelňovat. Pomáhá tam proto celá řada jiných aktérů a organizací.

Lidovky.cz: Jak moc zdravotní situaci komplikují tropické teploty?

Je to náročné. Slýcháme to i od zdravotnického personálu, který tam jede skutečně na doraz. Jeden indický kolega zrovna nedávno říkal, že obzvlášť během rán je teď v Bombaji velmi vysoká vlhkost vzduchu a téměř nezvladatelné horko. Když máte celý den pracovat v ochranném obleku v nemocnici se špatnou ventilací, nedá se to skoro vydržet. Je to značná zátěž pro už tak přetížené zdravotníky.

Lidovky.cz: Pomohly s nedostatkem kyslíku dodávky západních států? Ventilátory a kyslíkové kondenzátory slíbila např. Británie, Německo či USA...

Každá pomoc se počítá a Indie teď skutečně potřebuje solidaritu nás všech. Dodávky kyslíku důležité jsou, samy osobě ale tamní lidi nespasí. Navíc si musíme uvědomit, že vámi zmiňované ventilátory a kyslíkové kondenzátory jsou použitelné více méně jenom v samotných nemocnicích. Spousta zdravotnických zařízení už ale nemá kapacity přijímat nové pacienty a lidi s dýchacími problémy, kteří nejsou ve vyloženě vážném stavu, by tedy potřebovali spíše posílat do domácího léčení s přenosovými kyslíkovými láhvemi. Právě těch je však absolutní nedostatek, i když se o tom příliš nemluví.

Lidovky.cz: Proč zrovna Indie trpí nedostatkem vakcíny? Jedná se přece o jednoho z největších výrobců na světě.

Indie je jedním z největších výrobců léků. To je pravda. Nicméně produkci existujících vakcín proti covidu-19 kontroluje hrstka farmaceutických společností, pro které bohužel zisk znamená to nejdůležitější.

Indie zkrátka nemá na zajištění očkovacích látek pro více než miliardu obyvatel peníze. Její představitelé už kvůli tomu společně s Jihoafrickou republikou zhruba před dvěma měsíci navrhovali prosazení u Světové obchodní organizace (WTO) výjimku, která by státům dostupnější výrobu a nákup vakcín proti novému koronaviru umožnila.

Velká Británie a řada dalších bohatých zemí ale tento návrh kontinuálně blokují, protože na jejich území hlavní producenti očkovacích látek proti covidu-19 sídlí. Jedná se přitom o velmi nezodpovědný přístup. Dokud totiž nebudou mít k očkování přístup lidé po celém světě, mohou v nenaočkovaných státech vznikat nové mutace viru, které nakonec přemohou i nyní dostupné vakcíny.