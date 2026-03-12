Že ropa zdražuje? Aspoň vyděláme, hlavní je boj s impériem zla, napsal Trump

Autor: ,
  15:10aktualizováno  15:10
Pokud ceny ropy stoupají, Spojené státy na tom jako největší světový producent vydělají. V reakci na růst cen suroviny vyvolaný íránskými odvetami za americko-izraelské údery to uvedl americký prezident Donald Trump. Daleko důležitější je však zabránit Íránu v získání jaderné zbraně a zničení Blízkého východu, dodal Trump.
Dobal Trump (11. března 2026)

Dobal Trump (11. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Aktuální cena benzinu a nafty u českých čerpacích stanic. Válka s Iránem...
Pohled na pobřeží Hormuzského průlivu během útoku na Írán. (2. března 2026)
Žena drží plakáty s ajatolláhem Modžtabou Chameneím během demonstrace na jeho...
Dobal Trump (11. března 2026)
31 fotografií

Íránská válka zahájená americko-izraelskými údery na Teherán pokračuje 13. dnem. Írán v odvetě útočí na blízkovýchodní rafinerie a lodě ve strategickém Hormuzském průlivu, jímž pluje jen minimum obvyklého počtu tankerů. V důsledku toho se cena ropy přiblížila hranici 100 dolarů za barel. To podle Trumpa hraje USA do karet.

„Pro mě je ale mnohem zajímavější a důležitější znemožnit impériu zla, Íránu, získání jaderných zbraní a zničení Blízkého východu, a popravdě i světa,“ napsal Trump na síti Truth Social.

Během tohoto týdne už prohlásil, že válka je téměř u konce, řekl ale také, že USA jsou připraveny své údery přitvrdit.

Íránská státní televize ve čtvrtek přečetla první prohlášení nového íránského nejvyššího duchovního Modžtaby Chameneího od jeho nedělního zvolení. Vyzval v něm k uzavření Hormuzského průlivu a oznámil, že íránské údery na cíle v arabských zemích Perského zálivu budou pokračovat.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.