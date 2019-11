Ze zachráněného koťátka se vyklubala divoká puma. Nápadné aktivity zvířete si dívka nevšimla

PRAHA Argentinská teenagerka zachránila chlupaté koťátko. Za dva měsíce však díky veterináři zjistila, že jde o divokou pumu. I přes neochotu chovatelky skončilo zvíře v přírodní rezervaci.

Florencia Lobo zachránila společně se svým bratrem letos v září dvě malá koťátka, zatímco se vydali rybařit do tucumánské oblasti v severní Argentině. Ležela zde opuštěná vedle mrtvého dospělého jedince. Zvířata dívka následně pojmenovala Tito a Dani. Malý Dani po dvou týdnech uhynul, protože byl příliš slabý. Doposud by šlo o velmi průměrný příběh, který by nestál za valnou zmínku.

Co však následovalo? Uběhly 2 měsíce a dívka musela vzít přeživšího jedince Tita k veterináři, protože mládě si poranilo nohu při pádu ze stromu. Ten ale Florencii sdělil, že rozhodně nejde o normální kočku, avšak sám nebyl schopen identifikovat, co je to vlastně za zvíře. Odkázal proto teenagerku na správu místní rezervace. Přírodní rezervace Horco Molle poté zveřejnila, že Tito je ve skutečnosti mládě jaguarundiho, zvířete nejblíže příbuzného pumě, které je v Jižní Americe doma.

Chovatelka pumy neochotně vydala své zvíře argentinské pobočce Nadace na záchranu zvířat. Dle agentury Reuters je o Tita postaráno nyní postaráno v přírodní rezervaci a uvažuje se o jeho vypuštění zpět do volné přírody.

Florencia Lobo thought she was adopting a kitten, but later found out it was a puma jaguarundi pic.twitter.com/ze0se7d99c — Reuters (@Reuters) 21. listopadu 2019

Jaguarundi jsou známí tím, že požírají téměř jakékoliv zvíře menšího vzrůstu, které mohou chytit. Troufnou si i na menší plazy či na ptáky, kteří se krmí na zemi. Argentinský list El Tucumano reportoval, že slečně Loboové se sice zdál Tito nápadně aktivní, nevěnovala tomu však moc pozornosti. V přirozeném prostředí jaguarundi vedou samotářský život.