Zelení dali ruce pryč od Kurze. Menší partner chce v čele rakouské vlády ‚bezúhonnou osobnost‘

„Vyzýváme ÖVP, aby našla bezúhonnou osobnost, která by ten úřad mohla vykonávat,“ prohlásila k aktuální situaci šéfka poslaneckého klubu Zelených Sigrid Maurerová. Její strana s lidovci vládne od ledna 2020.



Vládní krizi vyvolal středeční zátah policie a protikorupční prokuratury v rakouském spolkovém kancléřství. Šéf rakouské vlády Sebastian Kurz čelí podezření z korupčního jednání a zpronevěry. K těmto skutkům mělo dojít v roce 2016, kdy byl ještě ministrem zahraničních věcí. Tehdy si měl objednat pozitivní zpravodajství u bulvárního listu Österreich. Související náklady byly následně hrazeny z prostředků ministerstva financí, kde měl celou operaci řídit blízký Kurzův přítel a spolupracovník Thomas Schmid.

Rakouský kancléř všechna obvinění popírá, když tvrdí, že jako ministr zahraničí nemohl vědět, co se děje v jiných resortech. Důsledně trvá na presumpci neviny i na tom, že bude pokračovat na stávající pozici. Za Kurze se postavili i lidovečtí členové jeho kabinetu s tím, že nikoho jiného by na pozici kancléře nepřijali.

Kancléř může skončit už příští úterý

Podle vicekancléře Wernera Koglera, který je předsedou Zelených, ale existují „zcela zásadní překážky“, jež prý ohrožují akceschopnost vlády. Jeho strana se domnívá, že podezření z korupce a zneužití 1,3 milionu eur z kapes daňových poplatníků je závažné.

Opoziční strany požadují kancléřovu rezignaci. Jejich zástupci to potvrdili i po jednáních, jež absolvovali u rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena.

„Očekávám, že všichni účastníci budou myslet na blaho Rakouska,“ uvedl prezident s tím, že teď není chvíle „pokoušet se získat krátkodobě co nejvíc pro vlastní stranu“.

Na příští úterý svolaly opoziční strany mimořádnou schůzi parlamentu, kde chtějí Kurzovi vyslovit nedůvěru. Zároveň se snaží přesvědčit Zelené, aby jejich návrh podpořili.

Menší partner v dosavadní vládní koalici se začal včera od Kurze distancovat. Až dosud přitom fungovala spolupráce Zelených a lidovců bez zádrhelů. Teprve nedávno se třeba dohodli na rozsáhlé ekologické daňové reformě.

Jako východisko ze současné vládní krize se proto nabízí několik řešení. Pokud by se příští týden našla většina proti Kurzovi a Zelení by mu definitivně vypověděli poslušnost, musela by v Rakousku vzniknout nová vláda.

Široká koalice, vláda odborníků či nové volby

Buď by to byl úřednický kabinet, který by spravoval zemi do předčasných voleb. Podobné vyústění měla už vládní krize z roku 2019, když padla kvůli aféře Ibiza první Kurzova vláda. Až do ledna 2020 Rakousku vládl kabinet odborníků v čele s bývalou předsedkyní ústavního soudu Brigitte Bierleinovou.

Druhou variantou by byla široce rozkročená pravo-levá vláda. Její součástí by byly všechny dosavadní opoziční strany, to znamená sociální demokraté (SPÖ), liberálové a pravicoví Svobodní (FPÖ), a navíc ještě Zelení.

Předseda Svobodných Herbert Kickl ale uvedl, že by se nebránil ani předčasným volbám. Aktuální aféra totiž podle něj ukazuje, že poslední dvě Kurzova volební vítězství byla dílem manipulace veřejného mínění.