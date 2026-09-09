„Jeho letadlo bylo téměř zasaženo dronem, když se chystalo vzlétnout z Moldavska. To je realita, které čelí,“ uvedl Störe.
Premiér neupřesnil, z jakého zdroje informaci získal, rovněž neuvedl, do jaké vzdálenosti k Zelenského letounu se dron dostal.
Zelenskyj se ve středu zúčastnil pohřbu norského krále Haralda V. V centru metropole Osla šel spolu s dalšími hlavami států za královou rakví. Z Norska odcestoval krátce po skončení ceremonie.
Zelenskyj se se Størem v Oslu setkal už v úterý večer a hlavním tématem byla právě protivzdušná obrana.
Ukrajinská prezidentská kancelář uvádí, že Zelenskyj žádal zejména o další střely pro systémy Patriot. Ukrajina prakticky každý den čelí útokům ruských dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket.
Lídři jednali také o programu FREYJA, jehož cílem je vytvořit evropský systém obrany proti balistickým střelám.
Zelenskyj i další ukrajinští vládní činitelé v poslední době využívají k odletům svých vládních letounů Moldavsko místo Polska. Média spekulují, že se tak stalo kvůli sporům mezi Varšavou a Kyjevem.
Moldavské úřady v úterý zaznamenaly několik průletů dronů typu Šáhed používaných Ruskem. Jeden z nich podle veřejnoprávní stanice Moldova 1 vstoupil do vzdušného prostoru země v 16:20 z Ukrajiny a o 17 minut později ho opustil směrem k Rumunsku. Další dron dopadl u moldavské obce Stari Mihăileni. Není však jasné, zda některý z těchto incidentů souvisel s dronem, který se přiblížil k Zelenského letadlu.
Moldavský vzdušný prostor dříve opakovaně narušily nejen drony. V srpnu tamní úřady zaznamenaly ruskou střelu s plochou dráhou letu.