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Letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským málem zasáhl dron

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  20:28aktualizováno  20:50
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Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou...

Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou Zelenskou přistává na letišti Gardermoen u Osla před pohřbem norského krále Haralda V. (9. září 2026) | foto: Frederik Ringnes / NTB / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Norsko se loučí s králem Haraldem V. Pohřbu se zúčastnil ukrajinský prezident...
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s manželkou Olenou Zelenskou vystupují...
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou...
12 fotografií
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při odletu z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. málem zasáhl dron. Ve středu to bez dalších podrobností řekl norský premiér Jonas Gahr Störe
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou Zelenskou přistává na letišti Gardermoen u Osla před pohřbem norského krále Haralda V. (9. září 2026)
Norsko se loučí s králem Haraldem V. Pohřbu se zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (9. září 2026)
Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho manželkou Olenou Zelenskou přistává na letišti Gardermoen u Osla před pohřbem norského krále Haralda V. (9. září 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s manželkou Olenou Zelenskou vystupují z letadla na letišti Gardermoen u Osla před účastí na pohřbu norského krále Haralda V. (9. září 2026)
12 fotografií

„Jeho letadlo bylo téměř zasaženo dronem, když se chystalo vzlétnout z Moldavska. To je realita, které čelí,“ uvedl Störe.

Premiér neupřesnil, z jakého zdroje informaci získal, rovněž neuvedl, do jaké vzdálenosti k Zelenského letounu se dron dostal.

Zelenskyj se ve středu zúčastnil pohřbu norského krále Haralda V. V centru metropole Osla šel spolu s dalšími hlavami států za královou rakví. Z Norska odcestoval krátce po skončení ceremonie.

Zelenskyj se se Størem v Oslu setkal už v úterý večer a hlavním tématem byla právě protivzdušná obrana.

Ukrajinská prezidentská kancelář uvádí, že Zelenskyj žádal zejména o další střely pro systémy Patriot. Ukrajina prakticky každý den čelí útokům ruských dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket.

Lídři jednali také o programu FREYJA, jehož cílem je vytvořit evropský systém obrany proti balistickým střelám.

Zelenskyj i další ukrajinští vládní činitelé v poslední době využívají k odletům svých vládních letounů Moldavsko místo Polska. Média spekulují, že se tak stalo kvůli sporům mezi Varšavou a Kyjevem.

Moldavské úřady v úterý zaznamenaly několik průletů dronů typu Šáhed používaných Ruskem. Jeden z nich podle veřejnoprávní stanice Moldova 1 vstoupil do vzdušného prostoru země v 16:20 z Ukrajiny a o 17 minut později ho opustil směrem k Rumunsku. Další dron dopadl u moldavské obce Stari Mihăileni. Není však jasné, zda některý z těchto incidentů souvisel s dronem, který se přiblížil k Zelenského letadlu.

Moldavský vzdušný prostor dříve opakovaně narušily nejen drony. V srpnu tamní úřady zaznamenaly ruskou střelu s plochou dráhou letu.

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