Synovi se stýská, potřebuju manžela, ne historickou osobnost, řekla Zelenská

Volodymyr a Olena Zelenští od začátku ruské invaze loni v únoru žijí odděleně. Stejně jako miliony ukrajinských rodin i oni pociťují dopady války a nejistota, jakou takový život obnáší, se podepsala na psychickém stavu jejich dětí.

„Strašně mě bolí, když vidím, že děti nic neplánují,“ řekla Zelenská a dodala, že mladí lidé ve věku její dcery, které je 19 let, sní o cestování, nových zážitcích, pocitech. „Ona takovou možnost nemá,“ dodala.

Ukrajinská první dáma řekla, že nikdy nesnila o tom, že by se její manžel stal „historickou osobností“, jaká je z něj od ruského vpádu na Ukrajinu. „Možná to je trochu sobecké, ale po svém boku potřebuju manžela, ne historickou osobnost,“ přiznala.

Zároveň ale dodala, že ho podporuje, věří v něho a ví, že má dost sil. „Opravdu to je velmi silný a odolný člověk. A tato odolnost je to, co všichni nyní potřebujeme,“ řekla.

Zelenská se v poslední době zaměřuje na pomoc lidem, kteří se potřebují vypořádat s psychickými dopady války a v Kyjevě chystá summit věnovaný mentálnímu zdraví. „Doufám, že někomu mohu být inspirací, můžu někomu poskytnout naději nebo radu nebo vlastním příkladem ukázat, že žijeme, pracujeme a postupujeme dál,“ řekla první dáma Ukrajiny.

„Nikdo neví, co ho čeká. Nikdo si nedovedl představit, že ve středu Evropy bude ve 21. století zuřit tak krutá válka. Krvavá válka. A já jsem si nikdy nepředstavovala, že se v takové situaci dostanu do takové role,“ řekla Zelenská. „Máme obrovskou naději, že vyhrajeme, ale nevíme, kdy vítězství přijde. A toto dlouhé čekání, neustálý stres, si vybírá svou daň,“ uvedla také.