Chtěli vědět mimo jiné kontakty na známé na Ukrajině. To jsem jim dát odmítl a ukrajinští kamarádi to pak kvitovali s povděkem. Obávali se, zda by se tyto informace udržely v tajnosti a nedostaly se nějakými cestami třeba k ruské straně.

Dnes je děravá spolehlivost SBU na pranýři u prezidenta Volodymyra Zelenského, který kvůli tomu nechal odvolat jejího šéfa Ivana Bakanova a sesadil dalších 28 příslušníků této tajné služby.