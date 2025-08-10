Zelenskyj s Putinem a Trumpem na Aljašce? Diskutujeme o tom, tvrdí Bílý dům

Bílý dům zvažuje, že pozve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Aljašku, kde se má americký prezident Donald Trump 15. srpna sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Hlavním tématem schůzky má být podle očekávání situace na Ukrajině, kterou Rusko vojensky napadlo.
Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj | foto: Koláž iDNES.cz

Trump v sobotu oznámil, že se s Putinem sejde v pátek 15. srpna na Aljašce. Další podrobnosti ke schůzce nezveřejnil. Místo i termín konání summitu později potvrdil poradce Kremlu Jurij Ušakov a řekl, že Moskva očekává, že další setkání obou prezidentů se uskuteční v Rusku.

O možné účasti ukrajinského prezidenta informovala americká stanice NBC News, která se odvolává na vysoce postaveného amerického činitele a tři osoby, které byly o interních diskusích v Bílém domě informovány.

„Diskutuje se o tom,“ citovala stanice jednoho z lidí seznámeného s obsahem jednání.

Vysoce postavený americký činitel a lidé obeznámení s rozhovory zároveň uvedli, že návštěva Zelenského zatím nebyla s konečnou platností dohodnuta a není jasné, zda se Zelenskyj nakonec jednání na Aljašce zúčastní.

Vysoce postavený představitel Trumpovy administrativy k tomu řekl, že je to „rozhodně“ možné. „Všichni silně doufají, že k tomu dojde,“ dodal.

Trump podle něj zůstává otevřen možnosti trojstranného summitu s oběma lídry. Momentálně se ale Bílý dům „soustředí na přípravu bilaterální schůzky, o kterou požádal prezident Putin“, řekl činitel.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Dodal, že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům.

Šéf Kremlu tento týden prohlásil, že není proti setkání se Zelenským, ale pro takovou schůzku podle něj ještě nejsou podmínky. Zelenskyj opakovaně vyzval k osobnímu jednání mezi ním a Putinem s cílem ukončit ruskou invazi na Ukrajinu.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Zatím není jasné, jestli je Moskva připravena vzdát se jakéhokoliv území, které nyní okupuje. Kyjev dosud podle agentury Bloomberg dával najevo, že ruskou okupaci a anexi svého území nepřijme.

Podle agentury Reuters sice Ukrajina signalizovala flexibilitu při hledání cest k ukončení války, ale přijmout ztrátu zhruba pětiny území by bylo velmi bolestivé a politicky složité pro Zelenského a jeho vládu.

