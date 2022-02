Na Zelenského poslali nájemné zabijáky. Jejich velitel má přezdívku podle Hitlerova skladatele

Zabijáci z takzvané Wagnerovy skupiny, soukromé milice řízené jedním z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina, měli dostat seznam cílů se čtyřiadvaceti jmény, jak zjistil britský deník The Times. Kromě Zelenského na něm má být premiér Denys Šmyhal, členové vlády nebo starosta Kyjeva Vitalij Kličko a jeho bratr Vladimir.

Žoldáci se podle nejmenovaného zdroje britského listu chlubí tím, že jsou schopni prostřednictvím signálu mobilních telefonů vystopovat Zelenského i jeho kolegy a neustále vědí, kde se jejich potenciální oběti nacházejí.

Informace o jejich misi dostala ukrajinská vláda v sobotu ráno. Hned nato vyhlásila v Kyjevě šestatřicetihodinový přísný zákaz vycházení, během něhož město prohledávala a „čistila“ od přisluhovačů Kremlu. Obyvatelé města byli varováni, aby za žádných okolností neopouštěli své domy, jinak by mohli být omylem považováni za ruské sabotéry.

Podezření, že v ukrajinských městech operují nepřátelští vojáci v přestrojení, zesílilo poté, co ruské jednotky unesly ve městě Cherson na jihu země dvě armádní vozidla a ze skladu ukradly tisíce ukrajinských uniforem.

Protiruská akce v ulicích Kyjeva si vyžádala několik mrtvých, pár lidí bylo zatčeno. Ministerstvo vnitra uvedlo, že ukrajinská vojenská rozvědka „částečně zastřelila, částečně zadržela“ skupinu Čečenců, která se po městě pohybovala v ukradené sanitce.

Vyjednává se jen naoko

Zelenskyj již v pátek uvedl, že je pro nepřátelské síly číslem jedna na seznamu cílů určených k likvidaci. „Tohle může být naposledy, co mě vidíte živého,“ řekl lídrům EU během videokonference o sankcích proti Rusku.

Zdroj blízký vysoce postaveným představitelům Wagnerovy skupiny britskému deníku potvrdil, že již v lednu do země dorazily zhruba dva až čtyři tisíce námezdních válečníků. Část z nich byla nasazena do bojů na Donbase, několik set odjelo do Běloruska, odkud pak zamířili do Kyjeva. Tady mají počkat na Putinův pokyn k akci.

Ten jim prozatím nařídil „pauzu“, aby protistraně ukázal, že je ochoten vyjednávat o příměří. Wagnerovce ale prý ujistil, že jde jen o zastírací manévr a k žádné dohodě nedojde.

Objeví se a zase zmizí

Ačkoli je Wagnerova skupina soukromou vojenskou společností, je úzce spjata s Putinovými akcemi po celém světě. Vlastní ji Jevgenij Prigožin, oligarcha známý pod přezdívkou Putinův kuchař.

Název nese po svém veliteli Dmitriji Utkinovi, bývalém příslušníkovi vojenské rozvědky GRU, jenž používá krycí jméno Wagner – podle Richarda Wagnera, oblíbeného skladatele Adolfa Hitlera.

Wagnerovští bojovníci prováděli tajné operace v Africe od Mali přes Súdán až po Madagaskar i na Blízkém východě, byli zodpovědní za podněcování konfliktů na východní Ukrajině během krize v roce 2014.

„Jsou velmi efektivní, je těžké je dopadnout,“ řekl o nich generál Richard Barrons, bývalý velitel britských ozbrojených sil. „Objeví se, provedou svou věc a zase zmizí, aniž by bylo zřejmé, kdo je za to zodpovědný. Nejsou přímo podřízeni ruské vládě, a ta proto může spojení s nimi věrohodně popřít.“

Wagnerova skupina také údajně připravovala půdu pro současnou invazi, pomáhala navádět ruské kolony na Kyjev a plánovala útoky. Zdá se, že jí Kreml důvěřuje více než svým vlastním jednotkám. Podle dostupných informací wagnerovci věděli o chystaném vpádu na Ukrajinu již v prosinci, tedy dlouho předtím, než o ní byla informována ruská armáda. Existovaly obavy, že kdyby ruští vojáci o Putinových plánech věděli, odmítli by rozkazy splnit.