Merz svolal videokonference, aby Trumpovi před jeho setkáním s Putinem představil evropskou pozici. Podle německých médií se ho chce pokusit přesvědčit, aby v jednáních s Putinem zohlednil zájmy Ukrajiny a Evropy.
Podle agentury DPA Zelenskyj dorazí do Berlína kolem poledne a s Merzem krátce poobědvá. Následně se spolu s ním zúčastní videokonferencí přímo z budovy kancléřství. Kolem 16:00 vystoupí Zelenskyj a Merz s prohlášením k tisku.
V plánu jsou tři virtuální schůzky. Ve 14:00 se spojí Merz a Zelenskyj s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, britským premiérem Keirem Starmerem, polským premiérem Donaldem Tuskem, italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Připojí se k nim také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Následně bude skupina evropských politiků jednat na videokonferenci s americkým prezidentem Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Poté je v 16:30 na programu další jednání evropských představitelů, kteří by měli zhodnotit rozhovor s Američany. Podle agentury DPA se bude jednat ve formátu takzvané koalice ochotných – skupiny států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi.
Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, při kterém chtějí v pátek hovořit o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, zatím to nevypadá, že by se měl připojit i ukrajinský prezident Zelenskyj.
Evropští politici přitom naléhají, aby Ukrajina byla do jednání zapojena. Zelenskyj tvrdí, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Trump hovořil v souvislosti se schůzkou o výměně území mezi Ruskem a Ukrajinou.