Zelenskyj chce změnit ministra obrany. Kdo má nahradit Šmyhala?

Autor: ,
  21:35aktualizováno  22:01
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek večer oznámil, že navrhnul změny na ministerstvu obrany. Současného šéfa resortu Denyse Šmyhala chce nahradit nynějším ministrem digitalizace a vicepremiérem Mychajlem Fedorovem. Zelenskyj doplnil, že Šmyhalovi nabídl, aby vedl jinou oblast práce pro stát.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (22. prosince 2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (22. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal. (28. května 2024)
Ukrajinský politik Mychajlo Fedorov
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
Kanadský premiér Carney se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
8 fotografií

„Rozhodl jsem se změnit formát práce ukrajinského ministerstva obrany,“ oznámil prezident ve svém pravidelném večerním projevu a informoval o navržené změně ve vedení resortu. „Mychajlo (Fedorov) se intenzivně zabývá otázkami týkajícími se „Linie dronů“ a velmi efektivně pracuje na digitalizaci státních služeb a procesů,“ uvedl Zelenskyj s odkazem na vojenský projekt, jenž si klade za cíl vyvíjet jednotky bezpilotních systémů.

„Společně se všemi našimi vojáky, vojenským velením, národními výrobci zbraní a partnery Ukrajiny je třeba v oblasti obrany realizovat takové změny, které pomohou,“ sdělil dále prezident, který zároveň Šmyhalovi poděkoval za systematickou práci pro stát. Ministerstvo obrany podle Zelenského loni dosáhlo dobrých výsledků.

Šmyhal stál v čele ministerstva obrany země, která se brání ozbrojené agresi sousedního Ruska, od loňského léta. Před tím byl od roku 2020 premiérem Ukrajiny, než ho na tomto postu loni v červenci nahradila Julija Svyrydenková. Fedorovovi je pouhých 34 let, poznamenala agentura AFP. V Zelenského vládě je roku 2019.

Ukrajinský prezident dále prohlásil, že v pátek započaly „vnitřní změny, které mají Ukrajinu učinit stabilnější“. „V loňském roce dosáhly státní instituce dobrých výsledků, které je třeba ještě vylepšit. Byly zde však i problémy, které by neměly přetrvávat v novém roce. Proto dochází k personálním změnám a budou následovat další rozhodnutí,“ dodal Zelenskyj.

Dříve během dne hlava státu jmenovala do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Toho v čele HUR nahradí dosavadní šéf vnější rozvědky (SZRU) Oleh Ivaščenko.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.