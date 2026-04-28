Přijímáte ruské kradené obilí, to je zločin, kritizuje Zelenskyj Izrael

  14:17aktualizováno  14:17
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý zkritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají.
foto: Reuters

Zelenskyj rovněž oznámil, že Ukrajina pracuje na sankcích, které postihnou ty, kdo obilí ukradené Ukrajině přepravují a kdo z takových obchodů mají zisky.

„Rusko systematicky zabavuje obilí na dočasně okupovaném území Ukrajiny a organizuje jeho vývoz s pomocí osob spojených s okupanty. Takovéto jednání porušuje zákony i samotného Státu Izrael,“ napsal Zelenskyj. Poznamenal, že do Izraele připlula další loď s takto ukradeným obilím, která se připravuje k vykládce, ačkoli se Ukrajina diplomatickými cestami snaží takovým incidentům zabránit.

„Očekáváme, že izraelské úřady budou respektovat Ukrajinu a zdrží se kroků, které podkopávají naše vzájemné vztahy,“ napsal Zelenskyj.

„Pověřil jsem ministerstvo zahraničí Ukrajiny, aby o situaci informovalo všechny partnery našeho státu,“ uvedl ukrajinský prezident. Dále napsal, že se zjištěními tajných služeb nyní Kyjev pracuje na sankcích, které dolehnou na fyzické i právnické osoby zapojené do obchodů s obilím ukradeným Ukrajině.

„Budeme to také koordinovat s evropskými partnery, abychom zajistili, že příslušné osoby budou zahrnuty do evropských sankčních režimů,“ uvedl Zelenskyj.

Ukrajina už v pondělí protestovala proti ruským lodím s obilím z okupovaných ukrajinských regionů v Izraeli. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha informoval, že ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo izraelského velvyslance.

Do Haify minulý týden připlula loď Abinsk s nákladem pšenice, kterou Rusové nejspíše ukradli na okupovaném ukrajinském území. Nehledě na varování z Kyjeva ohledně nelegálního původu obilí izraelské úřady povolily náklad vyložit. Mezitím do Haify připlula další loď rovněž s nákladem nejspíše ukradeného obilí, poznamenal server RBK-Ukrajina.

Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny. Ukradené obilí skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či Sýrii.

