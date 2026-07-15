Uvedl to portál Cenzor.net. S Koreckým ve středu jednali poslanci ukrajinského parlamentu za vládní stranu Sluha národa. Sejít se má také se zástupci dalších stran, uvedla ukrajinská média. Podle serveru BBC News by ještě ve středu mohla být oficiálně předložena parlamentu kandidatura Koreckého a poslanci by o novém premiérovi mohli hlasovat už ve čtvrtek.
Koreckyj dal při jednání se zákonodárci Sluhy národa najevo, že v nové vládě zůstane Denys Šmyhal, který je nyní vicepremiérem a ministrem energetiky, a stávající vicepremiérka pro humanitární záležitosti, ministryně kultury Teťjana Berežnová, napsal server Cenzor.net s odvoláním na jednu z vládních poslankyň. Koreckyj podle ní přislíbil, že kompletní seznam poskytne do večera.
„Serhij Koreckyj má značné zkušenosti v korporátním i veřejném sektoru, dobře se osvědčil v čele společností Ukrnafta a Naftohaz. Pokládáme tyto zkušenosti za mimořádně užitečné, zejména nyní, kdy se Ukrajina pravděpodobně připravuje na nejtvrdší zimu ve svých dějinách,“ uvedl podle portálu Cenzor.net šéf klubu Davyd Arachamija.
Připomněl, že plyn byl za minulé topné sezony jediným zdrojem energie, který byl stabilně dodáván spotřebitelům navzdory ruským útokům na těžební a skladovací kapacity.
Podobně se vyjádřil Zelenskyj. „Po všech konzultacích je Serhij Koreckyj pravděpodobně nejpřipravenější osobou na úřad premiéra,“ řekl Zelenskyj, který zmínil důležitost příprav na zimu.
Při rekonstrukci vlády se pozornost zaměřuje na stávajícího ministra obrany Mychajla Fedorova, jehož případné odvolání by mohlo ovlivnit úsilí Kyjeva ve válce s Ruskem, napsala agentura Reuters.
Fedorov, teprve 35letý odborník, spustil od svého jmenování před pouhými šesti měsíci ambiciózní kampaň za přeměnu ukrajinské armády, která má méně vojáků než ruská, v efektivnější vojenskou sílu. Zelenskyj uvedl, že se ještě nerozhodl, zda Fedorova opět na tento post do nové vlády jmenuje.
I kdyby byl znovu nominován, někteří zákonodárci naznačili, že parlament Fedorova nemusí schválit. Jeho snahy o očištění zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany rozzlobily části establishmentu, tvrdí jeho příznivci.
Někteří zákonodárci ho ale kritizovali za to, že ještě nesplnil svůj slib reformovat systém povolávání do armády, dodal Reuters. RBK-Ukrajina zmínila nepotvrzené informace, že Fedorova má v čele obrany vystřídat dosavadní ministr vnitra Ihor Klymenko.
Ukrajinský parlament v úterý přijal demisi Svyrydenkové, což znamená i konec celé vlády. Čtyřicetiletá Svyrydenková před rokem vystřídala v čele vlády Šmyhala. Nyní podle nepotvrzených zpráv ukrajinských médií odmítla prezidentovu nabídku, aby se stala novou ukrajinskou velvyslankyní ve Spojených státech.
Hlavním faktorem, který přiměl Zelenského přistoupit k personálním změnám, je příští zima, která nejspíše bude těžká vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá ukončit svou agresi, usoudil v pondělí server RBK-Ukrajina.