Ukrajina nemůže zajistit bezpečnost účastníků oslav v Moskvě, řekl Zelenskyj

Zelenskyj zástupcům zemí, kteří mají v úmyslu na oslavy přijet, vzkázal, že pozice Ukrajiny je „jasná“. „Nemůžeme přebrat odpovědnost za to, co se děje na území Ruské federace. To oni zajišťují bezpečnost,“ řekl ukrajinský prezident v pátek redaktorům AFP a dalším novinářům. Jeho výroky směli zveřejnit až dnes.

Ukrajina podniká na různé cíle v Rusku dronové útoky s cílem omezit bojeschopnost sousední země. Údery bezpilotních letounů už zažila i Moskva a její okolí. Rusko na Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem zaútočilo v únoru 2022 a válka si od té doby zejména na Ukrajině vyžádala velké lidské i materiální ztráty.

Ruský prezident Vladimir Putin začátkem tohoto týdne oznámil, že rozhodl o třídenním příměří v bojích na Ukrajině kolem 80. výročí konce druhé světové války. Zelenskyj podle AFP řekl, že Ukrajina „nebude hrát hry, aby vytvořila milou atmosféru a umožnila Putinovi 9. května dostat se z izolace“. Ukrajinský lídr zopakoval, že jeho země je připravena uzavřít plné příměří.

Oslav sovětského vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce se zúčastní například čínský prezident Si Ťin-pching nebo prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva. Z evropských politiků plán vydat se do Moskvy kromě Fica ohlásil srbský prezident Aleksandar Vučić.

Zelenskyj se také vyjádřil ke svému krátkému setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem, které se uskutečnilo před týdnem na okraj pohřbu papeže Františka ve Vatikánu. Označil ho za nejlepší, které spolu oba muži zažili.

V komentáři, který zveřejnila jeho prezidentská administrativa, Zelenskyj uvedl, že se s Trumpem shodli na tom, že 30denní příměří mezi Kyjevem a Moskvou je správným prvním krokem k míru ve válce na Ukrajině.

Podotkl, že na setkání s Trumpem nadnesl téma sankcí a že reakce amerického prezidenta na tuto otázku byla „velmi silná“.