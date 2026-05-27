Zelenskyj napsal dopis Trumpovi. Naléhá na dodání raket protivzdušné obrany

Autor: ,
  16:42aktualizováno  16:42
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států naléhavě požádal o dodání dalších raket Patriot na protivzdušnou obranu. Ukrajina jich má kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí.
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025) | foto: Reuters

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)
95 fotografií

„Pokud jde o obranu proti (ruským) raketám, spoléháme se na naše přátele,“ píše Zelenskyj v dopise, z něhož citoval portál Kyiv Independent. „Pokud jde o obranu proti balistickým raketám, spoléháme se téměř výhradně na Spojené státy,“ dodal.

Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábějí Spojené státy. Velké množství se jich ale spotřebovalo za války, kterou na konci února zahájily Spojené státy a Izrael útokem na Írán.

Ukrajinští představitelé se nyní podle Kyiv Independent obávají, že omezený počet patriotů a dalších západních zbraní může způsobit potíže při odolávání dalším útokům, kterými hrozí Rusko.

Ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech Olha Stefanišynová podle nejmenovaného představitele předala prezidentův dopis Bílému domu, předsedovi Sněmovny reprezentantů Mikeovi Johnsonovi a dalším členům Kongresu.

Dopis také odráží rostoucí obavy Kyjeva ohledně obtíží se zajišťováním zbraní prostřednictvím programu PURL, ve kterém alianční spojenci financují nákupy amerických zbraní pro Ukrajinu.

„Současné tempo dodávek prostřednictvím programu PURL už neodpovídá realitě nebezpečí, kterému čelíme,“ uvádí se v dopise. Ten apeluje na dodávky raket Patriot PAC-3 a dalších zbraní jako „životně důležitého nástroje ochrany před ruským terorem“.

Rusko minulý týden v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket a střel s plochou dráhou letu, včetně hypersonické rakety středního doletu Orešnik. Rusko vzápětí pohrozilo dalšími rozsáhlými útoky na Kyjev.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Náročnou kopcovitou etapu Gira plnou nástupů ovládl z úniku Valgren

Peloton ve 14. etapě Gira.

Česko by mělo jít příkladem, řekl Pavel po úbytku přispěvatelů do muniční iniciativy

Prezident Petr Pavel na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na...

Vyšší výdaje na obranu? Nejde o to potěšit Brusel, ale o naši bezpečnost, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštívili Estonsko. Podle Pavla je země...

Výbor podpořil Hlaváče do čela generálního štábu. Povinná vojna není na stole, říká

Kandidát na náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, kterého jednomyslně...

Jako barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, řekl Benda o vládě

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Marek Benda (ODS). (16. ledna 2026)

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Glosa

Inflace Hitlerů zasvinila veřejný prostor. Kdy je v češtině mnohem užitečnější prase?

Ilustrační snímek.

Roland Garros ONLINE: Bouzková i přes komplikace jde dál, Menšík hraje pátý set

Jakub Menšík se natahuje po balonku ve druhém kole Roland Garros.

V tajné volbě místopředsedy Sněmovny neuspěla po Rakušanovi ani Urbanová

Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)

Zelenskyj napsal dopis Trumpovi. Naléhá na dodání raket protivzdušné obrany

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Resort zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu. Stopka se jich netýká, tvrdí ministr

Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...

Exploze nádrže v papírně na západě USA zabila člověka. Devět lidí se pohřešuje

Nejméně jeden člověk zemřel a devět dalších se pohřešuje po úterní explozi v...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.