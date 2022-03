Reagovali jste pozdě, vyčetl Zelenskyj zkoprnělým německým poslancům

Záběry do tváří poslancům během Zelenského proslovu ukázaly, jak jsou z jeho výtek do jisté míry zaražení. Když ukrajinský prezident skončil, přišel potlesk ve stoje.

„V Evropě vyrostla zeď mezi svobodou a nesvobodou,“ zdůraznil Zelenskyj a připomněl Němcům samotným, když byli za studené války rozděleni na dvě země a jejich hlavní město dělila také zeď. Vyzval je, aby se odvážili přes tu zeď nahlédnout, aby viděli, jak to na Ukrajině nyní vypadá.

A vzpomněl na blokádu Berlína v 50. letech minulého století, kdy jeho západní část zachránil letecký most, díky kterému se jeho obyvatelům dostávalo potravin a dalších nezbytných potřeb. Ten ale pro těžce zkoušenou Ukrajinu nyní není možný, protože země nemá zajištěnou bezletovou zónu a ruské letectvo tak může volně útočit i na civilní cíle.

Německého kancléře Olafa Scholze vyzval Zelenskyj, aby tuto zeď, která rozděluje Evropu na svobodnou a nesvobodnou část, pomohl rozbít. Připomněl Němcům, že mají v tomto ohledu po druhé světové válce vlastní historickou odpovědnost. A to za to, že se opět nebudou vyhlazovat města a celé národy. Upozornil, že to je přesně to, co právě nyní Rusko na Ukrajině páchá.

„Ruská armáda nerozlišuje mezi civilisty a vojáky, střílí na všechny. Zatímco k vám hovořím, Rusko bombarduje naše města, nemocnice, školy, divadla,“ řekl. Zasažen byl i památník v Babím Jaru, kde nacisté zavraždili během dvou dnů skoro 34 tisíc Židů, připomněl s tím, že ještě loni k němu zavítal německý prezident Frank-Walter Steinmeier.

„Je těžké bránit svou zemi bez vaší pomoci, je těžké bez vás bránit Evropu,“ povzdechl si také Zelenskyj.