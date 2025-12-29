Zelenskyj o mírové dohodě: bezpečnostní záruky na 15 let, rozhodnout má referendum

Chystaný mírový plán počítá s americkými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu na dobu 15 let, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Amerického protějška požádal o bezpečnostní záruky až na 50 let. Ukrajinský prezident v online rozhovoru s novináři také vyjádřil názor, že mírový plán by měly podepsat Ukrajina, USA, Rusko i Evropa.
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025)

„Řekl jsem mu, že u nás už válka trvá téměř 15 let. Proto bychom si velmi přáli, aby záruky byly delší. Řekl jsem mu, že bychom velmi rádi zvážili možnost 30, 40, 50 let. A to by pak bylo historické rozhodnutí prezidenta Trumpa,“ citoval Zelenského ruskojazyčný servis BBC. Šéf Bílého domu podle něj řekl, že o tom bude přemýšlet.

Ukrajinci by o finální mírové dohodě podle Zelenského měli hlasovat v referendu. Na to je podle něj potřeba nejméně 60denní příměří, Rusko ale dává nyní jasně najevo, že klid zbraní nechce.

Zelenskyj v pondělí také řekl, že ho Trump informoval o tom, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem hovořil o 20bodovém mírovém plánu. Ukrajina je podle Zelenského připravena na jakýkoliv komunikační formát s Ruskem, jednání s Moskvou podle něj ale bude možné, až se Trump s evropskými lídry dohodne na mírovém plánu.

Ukrajinský a americký prezident spolu jednali v neděli v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago. Trump poté rozhovor označil za báječný, Zelenskyj za skvělý. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Právě pevné bezpečnostní záruky považují Ukrajina i její evropští spojenci za klíčové.

V pondělí ukrajinský prezident uvedl, že Trump na schůzce silné bezpečnostní záruky z americké strany potvrdil. Věří, že by je USA i další partneři poskytli od momentu, kdy Ukrajina podepíše mírovou dohodu.

Zelenskyj dále řekl, že si Kyjev přeje, aby se v příštích dnech setkali bezpečnostní poradci Ukrajiny, Spojených států a evropských zemí. Pokračují podle něj také jednání o možné zóně volného obchodu v Donbasu, který si celý nárokuje Rusko. Diskutuje se i o poválečné obnově Ukrajiny, jejíž součástí by mohla být dohoda o volném obchodu se Spojenými státy.

Ukrajina vzdoruje ruské vojenské invazi od února 2022. Boje si od té doby vyžádaly statisíce mrtvých a zraněných, ruské síly zničily řadu ukrajinských měst a nyní okupují asi pětinu ukrajinského území.

